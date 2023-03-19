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  •   12 Kritik Gelişme Bu Hafta Bitcoin ve Kriptoya Yön Verecek! BTC İçin Artık Kırılma Noktası!

12 Kritik Gelişme Bu Hafta Bitcoin ve Kriptoya Yön Verecek! BTC İçin Artık Kırılma Noktası!

Kripto para yatırımcılarında haklı bir heyecan var. Bu hafta artık dananın kuyruğu kopuyor.
08:59
19 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Her Pazar olduğu gibi bugün de kripto paraları yakından ilgilendiren haftanın kritik gelişmelerini ele alıyoruz. Bu hafta kripto para yatırımcıları için gündem son derece yoğun. Üstelik Çarşamba günü gelecek açıklamalara göre Bitcoin fiyatında çok ciddi dalgalanmalar göreceğiz. Peki haftanın önemli gelişmeleri neler?

Haftanın Kritik Gelişmeleri

Bu hafta Fed faiz kararını açıklayacak ve piyasada alınacak karara yönelik belirsizlik hakim. Bankacılık krizini ciddiye alanlar Fed’in artırım yapmayacağını hatta faizleri indirebileceğini söylerken diğerleri asgari 25bp artış bekliyor. Elbette bu haftanın kripto paralar için tek kritik gelişmesi Fed faiz kararı değil. İşte diğer tüm gelişmeler.

20 Mart Pazartesi

  • 04:15 Çin Halk Bankası En Düşük Kredi Faiz Oranı (Beklenti: 3,65% Önceki: 3,65%)
  • 17:00 ve 19:00 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Konuşacak

21 Mart Salı

  • 17:00 ABD Mevcut Ev Satışları (Beklenti: 4,17M Önceki: 4M)

22 Mart Çarşamba

  • 21:00 Fed Faiz Kararı (Beklenti: +25bp)
  • 21:00 Fed Faiz Oranı Tahminleri (Yıllık ve Uzun Vadeli) (Yıllık Önceki: %5,1)
  • 21:30 Fed Başkanı Konuşacak

23 Mart Perşembe

  • 13:00 Avrupa Liderler Zirvesi
  • 15:00 ABD İnşaat İzinleri (Önceki: 1,339M)
  • 15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 199K Önceki: 192K)
  • Arbitrum Airdrop

24 Mart Cuma

  • 15:30 ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Beklenti: 0,2% Önceki: 0,8%)
  • 16:30 Fed/Bullard Konuşacak
  • 16:45 ABD Üretim, Hizmet ve S&P Global Bileşik PMI

Kripto Paralar Yorum

Bu hafta ayı en kritik zaman dilimi. Çin’in faizde sürpriz yapmaması önemli, Avrupa Merkez Bankası’nın bankacılık iflasları devam ederken takınacağı tavır yakından izlenecek. Fed’in faiz kararı ise dananın kuyruğunu koptuğu yerdir. Eğer Powell 25bp artış yaparsa piyasalar bunu zaten fiyatladığı için ani iniş çıkışları düşük ölçekte görebiliriz. Eğer faiz artışı pas geçilirse Bitcoin hızla yükselecektir, indirim kararında büyük bir FOMO’nun başlaması sürpriz olmaz saatler içinde 30.000 dolar seviyesi ziyaret edilebilir. 50bp artışta ise son 1 haftalık kazançların çoğunun silinmesi muhtemeldir. Kestirmek güç ancak 50bp artışa çok az ihtimal veriliyor. Hem enflasyon düşüyor, hem bankacılık krizi devam ediyor derken Powell’ın 25bp artış yapması daha mantıklı olabilir.

Diğer taraftan 21:30’da yapacağı konuşma, burada vereceği mesajlar en faiz kararı kadar önemli. Powell’ın güvercin bir duruş sergileyip bankacılık sektörünü rahatlatması ve ABD vatandaşlarına mevduatlarının durumu konusunda güven vermesi bekleniyor.

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