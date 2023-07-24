Şu anki Bitcoin değeri ile 31 milyon dolar değerinde 1.037 Bitcoin tutan cüzdan 11 yıllık uykusundan uyandı ve tüm birikimini aktardı. BitInfoCharts’a göre 1.037 BTC 29.956 dolardan değerlendiği aralıkta transfer edildi. Bu transfer 22 Temmuz’da saat 10.51 UTC’de yürürlüğe girdi. Bu tarz balina hareketleri Bitcoin fiyatının volatil seyretmesine ya da çeşitli dedikodular çıkmasına neden olduğu için birçok kurum ve yatırımcı tarafından sıkı takip edilmekte.

5.100 Dolarlık Yatırım Şu Anda 31 Milyon Dolar Değerinde!

Blockchain analitik platformu Lookonchain’in 22 Temmuz’da belirttiğine göre uzun süredir kullanılmayan adres, 1.037 Bitcoin’i 11 Nisan 2012’de Bitcoin fiyatı yalnızca 4.92 dolar iken aldı. Bu o sıralar yatırımcının 5.108 dolar değerinde Bitcoin aldığını gösteriyor.

Blockchain data toplayıcısı Blockchair’den alınan veriler yeni bir cüzdan gibi görünen “bc1qt180…” cüzdan adresinin 31 milyon dolarlık Bitcoin’i aldığını gösteriyor.

Kripto para fiyat platformu CoinGecko’ya göre Bitcoin cüzdanının bakiyesi BTC 10 Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.004 dolar’a ulaştığında 71.6 milyon dolar değer ile zirve yaptı.

Gizemli Taşımalar ve Milyon Dolarlık Transferler

ABD hükümeti, Silk Road’ın ele geçirilmesiyle ilgili olarak 12 Temmuz’da bir dizi işlemde yaklaşık 299 milyon dolar değerinde 10.000 BTC devralarak son zamanların en büyük BTC hareketlerinden birini gerçekleştirdi. İşlemlerin kripto para borsalarına mı yoksa Adalet Bakanlığı’nın gözetiminde mi kaldığı belli değil.

11 Haziran’da başka bir Bitcoin balinası o sıralar 36 milyon dolar değerindeki 1.400 BTC’i farklı bir adrese taşıdı. CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, bu işlemin amacının gizliliği arttırmak olabileceğine inanıyor.

Lookonchain’e göre Nisan ayının başlarında bir Bitcoin balinası adet başına 663 dolar ödediği 2.071 Bitcoin’i 10 yıl sonra 60 milyon dolar değere yaklaştığında transfer etti.

Üç ay önce başka bir Bitcoin adresi tarafından 250 milyon dolarlık devasa bir transfer yapıldı. Transfer 26.056 Bitcoin ile yaklaşık 250 milyon dolar değere ulaşırken. Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesindeyken cüzdanın değer 1 milyar dolardan fazlaydı.

Bitcoin Arzının %55’i İki Yıldır Hareket Etmiyor

Kripto para birimi araştırmacısı Will Clemente tarafından paylaşılan blockchain analitik firması Glassnode’un bir tablosuna göre birkaç yüksek değerli transfere rağmen Bitcoin arzının %55’inden fazlası iki yıldan uzun süredir hareket etmedi.

Bitcoin şu anda 29.778 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. CoinGecko’ya göre Bitcoin’in fiyatı 2023’de %81,8 artarken, Kasım 2021’de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden hala %56,4 değer kaybetmiş durumda.