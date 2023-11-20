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  •   1 XRP Kaç Dolar? XRP/BTC Paritesinde Heyecan Uyandıran Gelişme ve Detaylı XRP Grafik Analizi

1 XRP Kaç Dolar? XRP/BTC Paritesinde Heyecan Uyandıran Gelişme ve Detaylı XRP Grafik Analizi

Özet

  • Günlük Ripple grafiğinde yükselen kanal formasyonu dikkat çekiyor.
  • 13 Kasım'da gerçekleşen direnç temasının ardından XRP fiyatı düşmeye devam ediyor.
  • XRP/BTC grafiğinde destek teması XRP fiyatının kaderini belirleyecek.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
22:45
20 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 0,6157 dolar seviyesinden işlem gören Ripple (XRP) için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Ripple Günlük Grafik Analizi

Ripple günlük grafikte uzun bir zamandır devam eden yükselen kanal formasyon yapısı geçerliliğini korumaya devam ediyor. 13 Kasım’da yaşanan yükselişte direnç seviyesinden red yiyen XRP, o süreçten itibaren düşüş yaşamaya devam ediyor. Son bar kapanışlarında ise önemli bir destek seviyesinde tutunan XRP için ilk direnç seviyesi ise şimdilik EMA 7 (mavi çizgi) diyebiliriz. Ancak düşüşün devam etmesi durumunda ilk destek seviyesi olarak EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesi göze çarpıyor.

XRP için günlük grafikte dikkat çeken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,6032 / 0,5864 ve 0,5596 dolar seviyeleridir. Özellikle son barlarda önemli bir destek seviyesi olarak çalışan 0,5864 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi XRP fiyatında ciddi bir ivme kaybına neden olabilir.

XRP için günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 0,6476 / 0,6860 ve 0,7151 dolar seviyeleridir. Özellikle Kasım ayında üç kere denenmesine rağmen geçilemeyen 0,7151 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi formasyon direnç kırılımının yaşanmasını sağlayacaktı ve bu noktada XRP fiyatında ralli başlatacaktır.

XRP/BTC Grafik Analizi

XRP/BTC paritesinde günlük grafikte yaşanan volatilite nedeniyle sağlıklı bir formasyon yapısından söz etmek mümkün değil. Ancak Temmuz ayından beri devam eden süreçte önemli bir destek trend çizgisi çalışmaya devam ediyor. Bu süreçte birçok temasa rağmen partinin destek seviyesi altında günlük bar kapanışı gerçekleştirmemesi yapının sağlıklı bir süreçten geçtiğini gösteriyor.

XRP/BTC için takip edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,00001634 / 0,00001507 ve 0,00001406 seviyeleridir. Özellikle 0,00001507 seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi bu paritede Ripple’ın Bitcoin karşısında değer kaybetmesine neden olacaktır.

XRP/BTC için dikkat edilmesi gereken önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,00001695 / 0,00001776 ve 0,00001823 seviyeleridir. Özellikle 0,00001776 seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi kısa vadede Ripple için önemli bir tehlikenin geride kalmasını sağlayacaktır.

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