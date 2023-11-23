1 Ethereum Kaç Dolar? Ethereum Grafiğinde Dikkat Çeken Direnç Kırılımı

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 2061 dolar seviyesinden işlem gören Ethereum için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Ethereum Günlük Grafik Analizi

Ethereum günlük grafiğinde yükselen kanal formasyon yapısı çalışmaya devam ediyor. Temmuz 2022’de gerçekleşen FTX iflasının ardından oluşan bar oluşumları ile yatırımcılara önemli ipuçları veren bu formasyon yapısı özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcılar için önemli detaylar vermeye devam ediyor. Son olarak Binance tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Ethereum fiyatında da ciddi bir ivme yakalandı.

Ethereum için günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 2031 / 1928 ve 1875 dolar seviyeleridir. Özellikle son düzeltme hareketinde önemli bir görev üstlenen 1928 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi Ethereum cephesinde ciddi bir ivme kaybına neden olabilir.

Ethereum için günlük grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 2139 / 2246 ve 2336 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükseliş hareketinde büyük bir engel olarak karşımıza çıkan 2139 dolar seviyesinin üstünde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi Ethereum cephesinde ciddi bir ivme kazanılmasına neden olacaktır.

Ethereum İki Saatlik Grafik Analizi

İki saatlik Ethereum grafiğinde daralan kanal formasyonunda 22 Kasım’da gerçekleşen destek temasının ardından direnç kırılımı yaşandı ve Ethereum fiyatı önemli bir direnç seviyesi ile karşılaştı. Bu durumun ardından direnç çizgisinin son bar oluşumlarında destek görevi görmesi ise fiyat üzerinde olumlu bir senaryo gerçekleşmesini sağlayabilir.

Ethereum iki saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 2039 / 2015 ve 1984 dolar seviyeleridir. Özellikle 2039 dolar seviyesinin altında iki saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi Ethereum fiyatında kazanılan ivmenin güç kaybetmesine neden olacaktır.

Ethereum iki saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 2068 / 2091 ve 2118 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükseliş hamlelerinde önemli bir engel olarak karşımıza çıkan 2091 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi Ethereum fiyatının ivme kazanmasına yardımcı olacaktır.