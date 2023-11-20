1 Ethereum Kaç Dolar? Detaylı ETH Grafik Analizi ve Önemli Seviyeler

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 2039 dolar seviyesinden işlem gören Ethereum için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Ethereum Günlük Grafik Analizi

Ethereum günlük grafiğinde dikkat çeken ilk formasyon yapısı yükselen kanal formasyonu oluyor. Bu yapının Temmuz 2022’den beri çalışması ise formasyona olan ilgiyi daha da arttırıyor. Kripto para piyasasında yaşanan son yükseliş hareketi ile birlikte Ekim ayında destek çizgisine temas eden ETH, bu gelişmenin ardından önemli bir yükseliş ivmesi kazandı ancak son direnç seviyesinde ciddi bir engel ile karşılaştı.

Ethereum için günlük grafikte dikkat çeken ilk destek seviyeleri sırasıyla; 1934 / 1818 ve 1744 dolar seviyeleridir. Özellikle son düzeltme hareketinde önemli bir destek görevi gören 1934 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi Ethereum fiyatında ciddi bir ivme kaybedilmesine neden olabilir.

Ethereum için günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 2136 / 2226 ve 2320 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükseliş hareketinde önemli bir engel olarak karşımıza çıkan 2136 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi Ethereum fiyatının kısa vadede ivme kazanmasına yardımcı olacaktır.

Ethereum Dört Saatlik Grafik Analizi

Ethereum dört saatlik grafikte dikkat çeken ilk formasyon yapısı yükselen kanal formasyonu oluyor. Bu yapı içerisinde 9 Kasım’da haber kaynaklı yaşanan yükselişin ardından direnç kırılımı gerçekleşti ancak bu bar oluşumu boğa tuzağı olarak kaldı. Destek çizgisinde herhangi bir kırılımın gerçekleşmemesi ise yapı için güvenin artmasına neden oluyor.

Ethereum dört saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 2010 / 1988 ve 1963 dolar seviyeleridir. Özellikle EMA 7 (mavi çizgi) seviyesi ile kesişen 2010 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi kısa vadede yükseliş ivmesinin kaybolmasına neden olabilir.

Ethereum dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 2069 / 2104 ve 2135 dolar seviyeleridir. Özellikle 15 Kasım’dan beri önemli bir engel olarak karşımıza çıkan 2069 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi fiyatın ivme kazanmasına neden olacaktır.