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Yüzde 200 Ralli Bekliyor! 3 Altcoin Sıraladı ve Hedef Verdi!

Üç altcoin için tek tek hedef verdi ve Bitcoin için beklediği lokal zirveyi açıkladı! Yatırımcıları ciddi para kazanabilir.
19:04
29 Mart 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Popüler bir kripto analisti ve yatırımcısı tarafından bugün paylaşılan 3 altcoinin kısa vadede yüzde 200’lük bir ralli başlatması bekleniyor. Piyasalar yükseliyor ve Bitcoin yeniden 50.000 doları hedefliyor. Geçmişte bugünlere benzer zamanları fazlasıyla yaşadık ve altcoinlerin günler içinde %200’leri aşan kazançlar getirdiğini gördük. Peki bu sezonun en hızlı kazandıran altcoinleri hangileri olacak?

Altcoin Sherpa tarafından paylaşılan liste gerçekten kısa sürede %200 yapabilir veya bu seviyeden %50+ düşebilir. Yatırımlarınız için karar verirken tek belirleyici faktör popüler isimlerin görüşleri olmamalı, mutlaka kendi araştırmalarınızı da yapmalısınız.

Compound (COMP)

Altcoin Sherpa, kripto varlıkları ödünç almak ve ödünç vermek için merkezi olmayan bir finans platformu olan Compound (COMP)’un 290 dolar aralığını tamamen aşabileceğini tahmin ediyor.  Yazı hazırlandığı sırada COMP 143 dolardan alıcı buluyor ve güne %10 primle devam ediyor.

Geçtiğimiz yılın mayıs başında COMP kolayca 800 doları aşmış ve burada ATH bölgesini oluşturmuştu. Bugün bulunduğu seviye ATH bölgesinden %80 daha aşağıda ve buna benzer düşüşleri neredeyse tüm altcoinlerde gördük.

Theta Network (THETA) ve PancakeSwap (CAKE)

Altcoin Sherpa isimli analist Theta Network‘ün 6,50 doları aşabileceğine inanıyor. Theta Network, video içeriği için eşler arası bir dağıtım platformudur. THETA yazı hazırlandığı sırada 3,96 dolardan alıcı buluyor ve bugün %4’ün üzerinde artış yaşadı. 2021 Nisan ayında 14 doları aşan fiyat için 6,5 dolar mütevazi bir hedef gibi gelebilir ancak bunu kısa vadeli beklentileri kapsadığını unutmamak gerekiyor.

Altcoin Sherpa ayrıca, merkezi olmayan borsa PancakeSwap’ın yerel tokeni olan CAKE için de benzer beklentilere sahip. Yazı hazırlandığı sırada %5’in üzerinde artış yaşayan CAKE 8,83 dolardan alıcı buluyor. Peki Sherpa’nın CAKE için fiyat hedefi kaç dolar? Popüler analist fiyatın 17 doları aşabileceğine inanıyor.

Altcoin Sherpa, yatırımcıları bu üç özel kripto varlığını satın almaya teşvik etmediğini belirtiyor. Aksine, onları daha geniş altcoin piyasasının örnekleri olarak görüyor. Yakın gelecekte eğer güçlü bir boğa sezonu yaşayacaksak %80’in üzerinde düşüş yaşayan daha fazla güçlü altcoin var ve bunların %300-500 arası fiyatlama yapması olasıdır.

Peki hedeflerin gerçekleşmesi için Bitcoin’in kaç dolara ulaşması gerekiyor? Popüler analist kısa vadede 50.000 dolar ile 55.000 dolar arasında yeni bir lokal zirve bekliyor. Bu hareket geldiğinde belirttiği altcoinlerin hedefine ulaşacağına inanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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