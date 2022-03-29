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Yükselmesi Beklenen Metaverse Coinleri Hangileri?

Bu metaverse altcoinler yükselebilir. Yatırım yapmadan önce bunlara dikkat etmelisiniz.
22:33
29 Mart 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) beklenen geri dönüşü yaptı sırada altcoinler var. Peki hangi metaverse altcoinler yükselişe geçebilir? Kripto paraların önemli bir kısmı %80’in üzerinde kayıplar yaşadı. Eski seviyelerine dönmeleri için asgari %300-400’lük ralliler yapmaları gerekiyor. Eğer Bitcoin 50.000 dolar ile 55.000 dolara arasında konsolide olacağı yeni bir bölge oluşturabilirse bu ihtimal uzak değil. O halde güzel şeylerden konuşalım.

Metaverse Coinleri

Yazı hazırlandığı sırada metaverse odaklı çalışan tüm kripto paraların toplam piyasa değeri 36,4 milyar dolar seviyelerindedir. Elbette buna metaverse arazi satışlarından dolayı oluşan NFT değeri dahil edilmiyor. Token bazlı 36,4 milyar dolar henüz oldukça düşük. Shiba Inu ve Dogecoin liderliğindeki şaka coinlerin toplam piyasa değeri bile 31 milyar doların üzerinde yer alıyor. Yani metaverse coinlerin henüz gidecek çok fazla yolu var.

Tüm kripto para borsalarında listelenmiş (CEX ve DEX) 211 farklı metaverse coini bulunuyor.

Yükselebilecek Metaverse Coinleri

Hype bir alanda yatırım yapacaksanız önünüzde iki seçenek vardır. Ya bu alandaki en popüler projeleri belirleyip onlara yatırım yaparak daha az kazanç elde edersiniz. Ya da bu alanda iddialı olan ancak henüz piyasa değeri düşük coinleri bularak riskinizi artırıp daha yüksek kazanç potansiyeliyle yatırım yaparsınız. Elbette ikinci seçenekte tüm paranızı batırma ihtimaliniz daha yüksektir.

Decentraland (MANA), ApeCoin (APE), Axie Infinity (AXS) ve The Sandbox (SAND) en popüler metaverse coinleridir. Özellikle ApeCoin son derece güçlü ve zengin bir topluluğa sahiptir. BAYC NFT’leri, kripto para piyasalarındaki balinaların ve ünlülerin yüzbinlerce dolar yatırım yaparak aldığı parçalardır. Bu sebepten Yuga Labs (BAYC arkasındaki firma) tarafından açıklanan metaverse planlarını yakından izlemeniz gerekiyor. AXS akşam gelen ve 600 milyon doları aşan hack haberiyle birlikte düşüyor olsa da uzun vadede bu 4 metaverse coinin yükselmesi bekleniyor.

Metaverse alanında iddialı söylemleri olan çok fazla proje var. Özellikle 500 milyon doların altında piyasa değeri olan projelere karşı çok daha dikkatli olmanız gerekir. Metaverse çalışmalarında donanımlı teknik ekibe ve güçlü teknoloji altyapısına ihtiyaç duyulur. Yani ciddiyet ve para gerektiriyor. Şaka coinlerde bu detaylar önemli değildir ve on sıfırlı bir kripto para size kazanç getirebilir ancak metaverse alanında iş daha da ciddileşiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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