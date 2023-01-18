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Bitcoin (BTC) yeniden eski parlak günlerine dönmeyi hedeflerken, teknik bir analist heyecan yaratan bir açıklama yaptı.

30.000 Dolar: Short Squeeze!

Geniş çapta takip edilen bir analist, Bitcoin‘e dair heyecan verici bir iddiada bulundu. Uzmana göre, Bitcoin kısa vadede short squeeze sayesinde altı aydan fazla bir süredir ulaşılamayan seviyelere fırlayabilir. Kısa pozisyon sıkıştırması olarak bilinen short squeeze, ‘açığa satış yapan birçok kişinin pozisyonlarını kapatmak zorunda kalması nedeniyle bir varlığın fiyatının hızla yükselmesi’ sonucunda ortaya çıkar. Piyasada Kaleo, olrak bilinen analist, 554.400 Twitter takipçisine, Bitcoin’in muhtemelen Haziran 2022’den beri görmediği seviye olan 30.000 dolara yükseleceğini iddia ediyor. Bitcoin an itibariyle 21.319 dolardan işlem görüyor.

BTC‘nin Kaleo’nun hedefine ulaşması durumunda %40’ın üzerinde bir artışın meydana gelmesi gerekiyor. Stratejisti Bitcoin konusunda iyimser olsa da, 30.000 dolarlık hedefine giden yolda engeller olacağına inanıyor. Analist, Bitcoin’in bu seviyeye ulaşmadan önce tekrar 20.000 doların altına düşebileceğini iddia ediyor. Analiste göre, 20.000 doların altındaki hareket muhtemelen kısa pozisyonların girişini tetikleyerek Bitcoin’de short squeeze olayına yol açacak. Kaleo ayrıca, Bitcoin sadece yedi gün içinde %23’ün üzerinde ralli yaptığı için düşüşün yakın olduğuna inanıyor.

Dip Görüldü!

Önde gelen analitik şirketi Glassnode’a göre, Bitcoin‘in mevcut döngüde zaten bir fiyat tabanı oluşturdu. Glassnode verilerine göre Bitcoin, 2018-2019 ayı döngüsünde 200 günlük hareketli ortalamasının 386 gün altında kaldı ve ardından yükseldi. Benzer şekilde BTC son döngüde bu seviyenin altında 381 gün geçirdi. BTC, şimdi bunun üzerine çıkarak bu gidişatı tersine döndürmeyi başardı. Geçen hafta Bitcoin, birçok analistin inanamadığı büyük bir ralli sergiledi. Cumartesi günü Bitcoin birkaç saat içinde 20.000 doların altından 21.000 dolara yükselmeyi başararak heyecan yarattı. Uzmanlara göre, kısa vadede, Bitcoin’in son zamanlardaki yükselişinin yatırımcılar arasında bir “FOMO”ya yol açacağını iddia edebilirsiniz. Veriler, bunun Bitcoin‘in 2020’den bu yana, yıla en güçlü başlangıcı olduğunu gösteriyor. Gerçek test, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranlarının yükselip yükselmeyeceğini ve ne kadar artacağı 1 Şubat’ta kesinlik kazanacak. Ancak resesyon korkuları küresel ekonomiyi tehdit etmeye devam ettiği için BTC’nin bu kazanımları elinde tutacağına dair hiçbir garanti yok