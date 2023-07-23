2022 Mayıs ayını kripto paralar için kan gölüne çeviren Terra gündemden yerini korumaya devam ediyor. Kurucu Do Kwon’un iflas ettirdiği ikinci stablecoin UST nedeniyle 40 milyar dolarlık ekosistem yerle bir oldu. Üstelik bu çöküş başta FTX olmak üzere birçok popüler platformun da iflas etmesini sağladı.

Terra (LUNA) Haberleri

Terra’nın yeni geçici CEO’su Chris Amani‘ye göre, geliştirilmekte olan çeşitli projelerinin ilerlemesi Do Kwon’a yönelik sık sık yapılan suçlamalar nedeniyle sürekli olarak engellendiği için Terraform Labs aşması gereken birçok zorlukla karşı karşıya. Do Kwon haksız biçimde suçlanmıyor belgede sahtecilikten dolandırıcılığa kadar pek çok suçu var. Üstelik detaylar ortaya çıktıkça Terra kurucusunun cezasının da katlanması bekleniyor.

Amani, 20 Temmuz’da Twitter’da yaptığı toplantıda birkaç Terra çalışanıyla birlikte Terra’yı ileriye dönük olarak bekleyen zorlukları tartıştı. Bu konuşma, Amani’nin Terra’nın yeni CEO’su olarak atanmasından kısa bir süre sonra gerçekleşirken, eski CEO Do Kwon yasal sorunlarla mücadele etmeye devam ediyor.

Yeni CEO’ şu anda Karadağ’da bir hapishane hücresinde bulunan ve Güney Kore ya da Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edilme ihtimaliyle karşı karşıya olan Do Kwon hakkında sık sık ortaya atılan iddiaların Terra’nın son dönemde yakaladığı ivmeyi sarstığını belirtti.

“Ne zaman biraz ilerleme kaydetsek bir suçlama ya da bizi raydan çıkaracak bir şey oluyordu”.

Terra (LUNA) Geleceği

Kwon’un durumunu yorumlayan Amani, şu anda yaşadıklarını izlemenin “inanılmaz derecede zor” olduğunu söyledi ve Kwon’un adının temize çıkacağını ve böylece en kısa zamanda “geri dönüp ekibe katılabileceğini” umduğunu ifade etti. Terra’nın mevcut gelişmelerine ilişkin olarak Amani, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek çeşitli geliştirme seviyelerinde “9” farklı proje olduğunu açıkladı.

Bu yeni gelişmelerden herhangi biriyle yeni tokenlerin piyasaya sürülmeyeceğini, çünkü ana token olan Luna’ya “fayda sağlamaya” odaklanacağını açıkladı.

“Bu kolay olmayacak ancak kriptoda şu an hiçbir şey kolay değil.”

Ayrıca Terra‘nın şu anda diğer birinci katman blockchain projeleriyle rekabet etmekte zorlandığını, çünkü “Luna hazinesine bile sahip olmadığını” kabul etti.

Bununla birlikte, karşılaştığı tartışmalara rağmen çoğu çalışanın şirkette kalmayı tercih ettiğini iddia ediyor. Tüm bunlara bakılırsa yeni CEO’ya rağmen LUNA’nın pek parlak bir geleceği olmadığını görünüyoruz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.