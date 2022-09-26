Yeni haftanın ilk gününde Bitcoin ne kadar oldu, BTC fiyatı ne, Ethereum ve diğer altcoin'ler ne yapıyor? Gelin daha yakından bakalım.

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Bitcoin (BTC), psikolojik seviye olan 20 bin doların altında fiyatlanmaya devam ediyor. BTC’nin 20 bin doların altında hareket ediyor oluşu satış baskısına neden olurken, en büyük kripto paranın bu durumu altcoin’lerin büyük çoğunluğunu olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle The Merge güncellemesinden beri değer kaybeden Ethereum‘da (ETH) işler beklendiği gibi gitmiyor. Peki, yeni haftanın ilk gününde Bitcoin ne kadar oldu, BTC fiyatı ne, altcoin‘ler ne yapıyor? Gelin daha yakından bakalım.

BTC Fiyatı

Bitcoin, yeni haftanın ilk gününe satıcılı başladı. Kripto veri platformu CoinMarketCap‘in verilerine göre, en büyük kripto para yazım sırasında son 24 saatteki yüzde 0,88 düşüşle 18 bin 847 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde 19 bin 134 dolar ila 18 bin 696 dolar gibi oldukça dar bir aralıkta hareket ettiğini not etmek gerekiyor. BTC, 361.8 milyar dolar piyasa değeri ve yüzde 39,1 piyasa hakimiyeti ile gücünü koruma mücadelesini sürdürüyor.

Günlük grafikte, Bitcoin 19 bin doların üzerine çıkamadı, bu da satıcıların alıcılardan daha güçlü kaldığı anlamına geliyor. Ayrıca CME’de 18 bin 745 dolarda bir gap (boşluk) var ve bu da olası bir düşüşü teyit ediyor. Bu durumda, trader’lar ve yatırımcıların en yakın destek seviyesi olan 18 bin 271 dolara doğru bir düşüş bekleyebilirler.

Altcoin’lerde Son Durum

En büyük altcoin Ethereum, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,32 düşüşle bin 296 dolardan işlem görüyor. 15 Eylül’de gerçekleşen The Merge güncellemesinden beri sürekli olarak değer kaybeden ETH, 159.3 milyar dolar piyasa değerine sahip.

CoinMarketCap’in piyasa değeri bakımından en büyük 25 kripto para listesinde 24 saatteki yüzde 1,92 yükseliş ile Cosmos‘un (ATOM) öne çıktığı görülüyor. Öte yandan yine CoinMarketCap’in “24 saatte yatırımcısına en çok kazandıran kripto paralar” listesinde ilk sırada yüzde 7,46 yükselişle IOTA (MIOTA) ilk sırada yer alıyor. IOTA, 0,3014 dolardan alınıp satılırken, “24 saatte yatırımcısına en çok kaybettiren kripto paralar” listesinde ise ilk sırada yüzde 18,43 düşüşle Terra Classic (LUNC) yer alıyor. Terra Classic, yazım sırasında 0,0001932 dolardan işlem görüyor.