Okuma Süresi: 2 Dakika

Yazılım devi Palantir Technologies‘in kurucu ortağı Joe Lonsdale, devam eden ayı piyasasına rağmen kripto para ve merkeziyetsizlik için hala net kullanım durumları olduğunu belirtti. Lonsdale’in kripto para sektörünü ucuz para tarafından yönlendirilen spekülatif bir balon olarak tanımlaması ise büyük ses getirdi.

“Düzenlemeye İhtiyaç Var”

Joe Lonsdale, Fox News ile yaptığı yeni bir röportajda, son 3-5 yıldaki kripto para sektörünün çoğunun “ucuz para tarafından yönlendirilen spekülatif bir balon” ve “saadet zinciri” olmasına rağmen kripto paranın sonunun geldiğine inanmadığını belirterek şunları söyledi:

Biliyorsunuz, merkeziyetsizlik ve kripto para için hala başka kullanım alanları var. Düşüp giden şeyler, etkili bir şekilde merkezi aktörler (merkezi kripto para borsaları gibi) olan şeyler. Sektörde çok fazla yolsuzluk var. Düzenlenmemiş bir şeyin olduğu her durumda beklenen şey tam olarak budur. Her zaman hükümetlerin yetkilendirdiği düzenleyicilerine ihtiyacımız olduğuna inanmıyorum, ancak insanların güvendiğiniz diğer insanlar tarafından kontrol edilen bir düzenleme çerçevesine ihtiyacımız var.

Finansal Sistem, Özgürlük ve Kripto Para

Lonsdale, diğer ülkelerdeki mali otoriteler bir yana, ABD’deki Federal Reserv‘e (Fed) bile güvenmediğini ekledi. Bitcoin’i (BTC) örnek gösteren Palantir Technologies’in kurucu ortağı, kripto paranın gücünü merkeziyetsizleştirme yönünün bu alanda uzun vadeli faydaları olduğunu gösterdiğini savunarak şunları belirtti: