Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Yazılım Devi Palantir’in Kurucu Ortağı Onları İşaret Etti: Kripto Para Piyasasını Yönlendiriyorlar

Yazılım Devi Palantir’in Kurucu Ortağı Onları İşaret Etti: Kripto Para Piyasasını Yönlendiriyorlar

Yazılım devi Palantir Technologies'in kurucu ortağı Joe Lonsdale, kripto para sektörünü ucuz para tarafından yönlendirilen spekülatif bir balon olarak tanımladı.
11:00
8 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yazılım devi Palantir Technologies‘in kurucu ortağı Joe Lonsdale, devam eden ayı piyasasına rağmen kripto para ve merkeziyetsizlik için hala net kullanım durumları olduğunu belirtti. Lonsdale’in kripto para sektörünü ucuz para tarafından yönlendirilen spekülatif bir balon olarak tanımlaması ise büyük ses getirdi.

“Düzenlemeye İhtiyaç Var”

Joe Lonsdale, Fox News ile yaptığı yeni bir röportajda, son 3-5 yıldaki kripto para sektörünün çoğunun “ucuz para tarafından yönlendirilen spekülatif bir balon” ve “saadet zinciri” olmasına rağmen kripto paranın sonunun geldiğine inanmadığını belirterek şunları söyledi:

Biliyorsunuz, merkeziyetsizlik ve kripto para için hala başka kullanım alanları var. Düşüp giden şeyler, etkili bir şekilde merkezi aktörler (merkezi kripto para borsaları gibi) olan şeyler. Sektörde çok fazla yolsuzluk var. Düzenlenmemiş bir şeyin olduğu her durumda beklenen şey tam olarak budur. Her zaman hükümetlerin yetkilendirdiği düzenleyicilerine ihtiyacımız olduğuna inanmıyorum, ancak insanların güvendiğiniz diğer insanlar tarafından kontrol edilen bir düzenleme çerçevesine ihtiyacımız var.

Finansal Sistem, Özgürlük ve Kripto Para

Lonsdale, diğer ülkelerdeki mali otoriteler bir yana, ABD’deki Federal Reserv‘e (Fed) bile güvenmediğini ekledi. Bitcoin’i (BTC) örnek gösteren Palantir Technologies’in kurucu ortağı, kripto paranın gücünü merkeziyetsizleştirme yönünün bu alanda uzun vadeli faydaları olduğunu gösterdiğini savunarak şunları belirtti:

Merkeziyetsiz mülkiyete sahip olma protokolleri çok ilginç. İnsanlığın nasıl para kazanması gerektiğine, finansal sistemin nasıl çalışması gerektiğine bakarsanız uzun vadede daha merkeziyetsiz bir güce sahip olmak ya da Bitcoin gibi bir şeyin var olması son derece mantıklı. Bitcoin’in de dünyada pek çok faydası oldu. İnsanların Rusya’dan, Venezuela’dan ve Çin’den para çıkarmasına yardımcı oldu. Gerçekten kötü davranan hükümetlere karşı finansal sisteme daha fazla özgürlük sağlıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
2023 Kripto Para Tahminleri! 2023 Bitcoin Hedefi!
2023 Kripto Para Tahminleri! 2023 Bitcoin Hedefi!
Dev Borsanın Tahminleri! 2023 Altcoinler Ne Olacak?
Dev Borsanın Tahminleri! 2023 Altcoinler Ne Olacak?
Yaşananlar Dev Kripto Para Borsasına Darbe Vurdu! En Az Yüzde 50 Düştü!
Yaşananlar Dev Kripto Para Borsasına Darbe Vurdu! En Az Yüzde 50 Düştü!
Bu da Oldu! FTX’in Kurucusuna LUNA ve UST İçin Manipülasyon Soruşturması Açıldı!
Bu da Oldu! FTX’in Kurucusuna LUNA ve UST İçin Manipülasyon Soruşturması Açıldı!
Mastercard Cephesinden Dikkat Çeken Kripto Para Açıklaması: Sıfırlama Vakti!
Mastercard Cephesinden Dikkat Çeken Kripto Para Açıklaması: Sıfırlama Vakti!
İşte Herkesten Gizlenen O Kripto Para Portföyleri! Ünlü Influencer Açıkladı!
İşte Herkesten Gizlenen O Kripto Para Portföyleri! Ünlü Influencer Açıkladı!
Risk Milyarderi Kevin O’Leary’den İddialı FTX Açıklaması: Geri Alacağım!
Risk Milyarderi Kevin O’Leary’den İddialı FTX Açıklaması: Geri Alacağım!
Sıcak Gelişme: 380 Milyar Dolarlık Dev Şirket Kriptodan Vazgeçtiğini Açıkladı!
Sıcak Gelişme: 380 Milyar Dolarlık Dev Şirket Kriptodan Vazgeçtiğini Açıkladı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022