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Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasalarının geri kalanı, geçen hafta toplam piyasa değerinin bir kez daha 1 trilyon doların üzerine çıkmasıyla güçlü bir çıkış yaptılar. BTC ve ETH, önceki haftayı çift haneli kazanımlarla kapatmayı başarırken, yeni haftada kripto para piyasalarındaki volatiliteyi iyiden iyiye artıracak gelişmeler söz konusu.

TÜFE Verileri

Kripto para piyasaları bu hafta açıklanacak ABD’de Ağustos ayı TÜFE verileri (enflasyon) öncesinde yüksek volatiliteye hazırlanıyor. BTC fiyatı son 24 saatte yüzde 0,44 yükseldi ve yazım sırasında 21 bin 721 dolar seviyesinde işlem görüyor. ETH ise yüzde 2,28 düşüşle bin 726 dolar seviyesinden işlem görüyor. 13 Eylül’de TSİ 15.30’da açıklanacak olan ve potansiyel olarak beklentileri aşan TÜFE verileri, kripto para piyasalarında rüzgarın tersine dönmesine neden olabilir. Çünkü TÜFE verilerinin Fed’in 22 Eylül’de açıklayacağı faiz kararına doğrudan etki etmesi söz konusu. Piyasa uzmanlarının çoğu, Fed‘in bu ay 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesini bekliyor.

Bununla birlikte, TÜFE verilerinin yüksek gelmesi Fed’i daha yüksek faiz artırımına iterek şahin kalmaya zorlayabilir. Ancak bazı piyasa uzmanları, Fed’in faiz artırımlarının hızının önümüzdeki aylarda yavaşlayacağı ve bunun Bitcoin için net olarak pozitif bir sinyal olabileceğine inanıyor. City Index’in kıdemli piyasa analisti Tony Sycamore, konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, “Piyasalar, Fed’in bu amansız şahin konuşmasına birkaç haftalığına ara verdiğini ve merkez bankası faiz artırımlarının hızının muhtemelen yavaşlayacağını biliyor.” ifadelerini kullandı.

Ethereum Merge Heyecanı

Ethereum Merge’ye artık birkaç günden az kaldı ve ETH piyasalarındaki hakim duygunun son derece karışık olduğu görülüyor; bir tarafta heyecan, diğer tarafta endişe. Ethereum Merge güncellemesi sırasında veya sonrasında karşılaşılacak herhangi bir olumsuzluk, ETH fiyatında rallinin yavaşlaması hatta fiyatın yeniden düşüş trendine girmesi için yeterli olabilir. Ancak son birkaç haftadaki testnet gelişmelerine bakıldığında The Merge için işlerin yolunda olduğu ve sorunsuz gittiği görülüyor. Fundstrat Global Advisors’ın dijital varlık stratejisi başkanı Sean Farrell, Bloomberg’e konuştu ve The Merge için şunları söyledi:

Uzun zamandır The Merge bekleniyor ve düşüşler birer satın alım fırsatı olarak kullanılıyor.

Öte yandan Farrell, Ethereum ağında gerçekleşen önceki üç güncellemenin ardından ETH’de “haberi sat” yaklaşımının görüldüğünü ve The Merge’nin ardından da fiyatın düşebileceğini ekledi.