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Kripto para piyasası yeninden ivme kazanırken, önde gelen bir Bloomberg analisti Bitcoin’e (BTC) dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

‘Süreç Başladı’

Bloomberg Intelligence’a göre, Bitcoin’in son iki haftadaki yükselişi, BTC‘yi yılın en iyi performans gösteren varlıklarından biri haline getirdi. Şirketin kıdemli makro stratejisti Mike McGlone, ralliyi 2019’un başlarındaki benzer bir toparlanmayla karşılaştırıyor. Tek fark ise mevcut piyasada makroekonomik şartların egemen olması. Analist, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Bitcoin’in yılın başından 17 Ocak’a kadar olan rallisinin BTC’de dip seviyenin görüldüğünün ve toparlanma sürecinin başladığına işaret ettiğine dikkat çekti.

Uzmana göre, enflasyondaki istikrarlı düşüşü Fed’in orta vadede para politikasından geri adım atacağına dair bir işaret. Bitcoin fiyatı tarihsel olarak dört yıllık döngüler halinde hareket etti; bir yıldaki hararetli boğa koşuları ve ardından sonraki yıllarda sert düzeltmelerin yanı sıra, aradan geçen yıllarda daha az daha mütevazı kazanımlar oldu. Bitcoin, 2017’nin sonlarında 19.000 doları aşan bir zirveden Aralık 2018’de yaklaşık 3.200 doların altına geriledi ve Nisan 2019’da tekrar 5.000 dolara sıçradı. En son döngüsünde Bitcoin, Kasım 2021’de 69.000 dolarla zirve yaptı ve 2022 Kasım’da 16.000 doların altına geriledi. Bu nedenle analistler 2023 konusunda iyimser bir tablo çiziyor.

Makroekonomi Şartlar Dikkate Alınmalı!

McGlone’a göre Bitcoin‘in 2022’nin en düşük seviyesine yaklaşık %80’lik düşüşü, 2018’in dip seviyesiyle eşleşiyor, ancak önemli bir fark, küresel likiditenin daralması. 2022’nin başından bugüne kadar Federal Rezerv, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki rekor seviyedeki yüksek enflasyonuyla mücadele etmek için faiz oranlarını artırıyor. Ardından gelen küresel likidite krizi gerçekten de piyasada etkili oldu. Bu durum, aynı zamanda kripto pazarını da ağır darbe vurdu. Mevcut kriz, Coinbase ve CryptoCom gibi sektör liderlerini önemli ölçüde küçülmeye zorladı. Karşılaştırıldığında, Federal Rezerv, Bitcoin’in tabanını 5000 dolar civarında oluşturduğu 2019’da faiz oranlarını azaltıyordu.

Bitcoin’in bu ayki rallisi, büyük ölçüde, yıllık enflasyonu bir önceki aya göre %7,1’den %6,5’e düşüren umut verici bir Aralık TÜFE raporuyla desteklendi. Bu tür işaretler, hem kripto hem de hisse senedi yatırımcılarına, Fed’in yakında daha güvercin bir para politikasına dönebileceğini gösteriyor. Ancak bazı analistler durumun böyle olduğundan şüphe ediyor. JP Morgan Chase’in Varlık Yönetimi Baş Küresel Stratejisti David Kelly, geçen hafta Fed’in faiz oranlarını Mayıs ayına kadar artırmaya devam edeceğini ve bu noktada gösterge faiz oranını yıl sonuna kadar %5’in üzerinde tutacağını tahmin etti.