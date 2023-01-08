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Yatırımcılar Dikkat! Bitcoin’de Beklenen Açıklama Yapıldı! 4 Uzman Müjdeyi Verdi: Zamanı Geldi!

Bitcoin'de (BTC) belirsizlik devam ederken, popüler 4 analist BTC'nin bir sonraki hamlesine dair görüşlerini paylaştı. 
18:00
8 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’de (BTC) belirsizlik devam ederken, popüler 4 analist BTC’nin bir sonraki hamlesine dair görüşlerini paylaştı.

‘Yaklaşık 1 Yıl Sürüyor’

Önde gelen platformlardan Kitco’nun kıdemli teknik analisti Jim Wyckoff, düşük volatiliteye dikkat çekerek BTC’nin kıvılcıma ihtiyacı olduğunu belirtti. Uzmana göre, geçmişteki rekor seviyedeki düşük volatilite sonrası Bitcoin’de her iki yönde de devasa fiyat hareketlilikleri meydana geldi. Eight Global kurucusu ve popüler stratejist Michaël van de Poppe’ye göre, Bitcoin 17.000 doları desteğe çevirirse yükseliş istikrarlı bir şekilde devam edebilir. Poppe, fiyatının önümüzdeki haftalarda daha da yükselmesini beklediğini ifade etti.

Piyasada  Kaleo olarak bilinen bir analist de benzer şekilde Bitcoin için iyimser bir tablo çizdi. Uzmana göre, nihayet BTC, son birkaç hafta içinde takılıp kaldığı 16.000 – 17.000 dolar taban aralığından çıkmaya hazır görünüyor. Diğer bir analist, Rekt Capital ise piyasa zirvesinden sonra Bitcoin fiyatının dibe vurması için geçen ortalama süreye dikkat çekti. Analiste göre, tarihsel olarak BTC, önceki boğa piyasası zirvesinden yaklaşık bir yıl sonra dibe vurma eğilimindedir. Kasım 2021 zirvesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Sonuç olarak, Bitcoin’de dip seviye görüldü ve istikrarlı yükseliş devam edecek.

Bitcoin, Elini Çabuk Tutmalı!

Uzmanlar Bitcoin’in 2022’nin en düşük seviyesi olan yaklaşık 15.600 doların altına düşüp düşmeyeceği konusunda farklı görüşler ortaya koyuyor. Bu süreçte, birçok yatırımcı hala temkinli bir şekilde bekliyor.  Ancak birçok veri, Bitcoin’de tam olarak bu fiyat tabanına ulaşmadıysak bile, muhtemelen o seviye civarında bir yerde olduğumuzu gösteriyor. Bazı analistlere göre, önündeki direnç seviyelerini geçemezse, Bitcoin 13.000  ila 14.000 dolar arasında dibe vurabilir. Bitcoin’in bu üst fiyatları test edip etmeyeceğini görmek ilginç olacak.

Uzmanlara göre an itibariyle Bitcoin’de en çok dikkat çeken etken düşük volatilite. Bazı analistler Noel tatilinin sona ermesiyle yüksek işlem hacmi sayesinde volatilitenin artacağına işaret ederken, bazıları ise makroekonomik şartlar nedeniyle volatilitenin daha da düşeceğini ima ediyor. Veriler, volatilitenin rekor düşük seviyelerde olduğunu ortaya koyuyor. Bitcoin yeniden 17.000 dolar seviyesine ulaşmayı amaçlarken, önde gelen analistler analist kritik uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

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