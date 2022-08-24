Önde gelen bir kripto para analisti, Bitcoin'in (BTC) hareketli ortalamasıyla ilgili kritik bölgelere dikkat çekti. İşte ayrıntılar!

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Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) geçtiğimiz hafta içerisinde yaklaşık %12 oranında yaşadığı düşüş ile mevcut ayı piyasasında önemli bir trend çizgisini kaybetti. Ancak kripto para biriminin diğer grafik verileri boğaların harekete geçme hazırlığında olabileceğine işaret ediyor.

MA’nın Bitcoin’e Etkisi

Popüler bir kripto para analisti olan Dave the wave’in 24 Ağustos tarihinde Twitter üzerinden paylaştığı verilere göre, uzun vadeli hareketli ortalama (MA) kripto para biriminde klasikleşen bir yükseliş hareketinin işaretçisi olabilir.

BTC/USD paritesi, Temmuz ayının sonundan bu yana görülmeyen en düşük seviyelere gerilediği için hafta sonu yatırımcılarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Yaşanan düşüş ile birlikte kripto para biriminin fiyatı 21.000 dolar seviyesinde zayıf bir destek bölgesi oluşturdu. Ayrıca Bitcoin’de gerçekleşen değer kaybı yatırımcılarda daha düşük seviyelerin geleceğine dair panik ve korku durumuna neden oldu. Kripto para piyasalarının önde gelen analisti Venturefounder 200 haftalık MA’nın Bitcoin’de mevcut güç eksikliği hakkında önemli bilgiler verdiğine dair açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

Bitcoin’in geçtiğimiz günlerde yaşadığı 25 bin dolarlık rallisi sırasında, son 2 hafta içinde gördüğümüz FOMO miktarı emsalsiz. Ayrıca 200 haftalık MA bir destek bölgesi olma yönünden sınıftan kaldı.

“Bitcoin Teknik Açıdan İyi”

Bununla birlikte analist, kripto para piyasalarının amiral gemisi olan Bitcoin’in 50 ve 100 haftalık MA’ların davranışlarını ele aldığında düşüşün derinleşeceği yönünde oluşan korkuların hafiflemesi gerektiğini ileri sürdü. Dave the wave’in Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarına ek olarak Bitcoin’de gerçekleşen ilk düşüş dalgasının, ikincisinden daha etkili olduğunu belirterek twett’inde şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin’in 1 yıllık hareketli ortalaması spekülatif bir yükselişin ardından, kripto para biriminin düzeltme aşamasına göre 2 yıllık hareketli ortalamayı geride bırakıyor. Teknik açıdan iyi görünüyor… Bu seviyeleri satın alanlar iyi bir iş çıkardı.

Ayrıca analist beş ay önce aynı MA çiftinin, BTC/USD’nin paritesini 17.600 dolarlık bir gerilemeye sebep olduğunu ve piyasa düşüş trendini doğru bir şekilde değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.