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Kripto para piyasası 2022’de çalkantılı bir dönemden geçerken, önde gelen 3 yönetici Forbes’a 2023 beklentilerini paylaştı.

‘10.000 Dolarınızı Bitcoin ve Web3 Projelerine Yatırın’

2022, kripto para yatırımcıları için adeta kabus oldu. Ocak 2022’de Bitcoin ve altcoin’lere yatırım yapanlar BTC’nin 100.000 dolara ulaşacağını umuyorlardı. Bitcoin sene başından beri yaklaşık %70 oranında değer kaybederken, Cardano (ADA) %80 düştü. Metaverse evreninin gözbebeği Sandbox (SAND) ise %92 düştü. FTX’in Kasım ayındaki çöküşü, kripto para sektörü için felaket oldu. Krizin domino etkisi ise hala sürüyor. Hükümetler kripto para sektörünü hedef alırken, yatırımcı duyarlılığı oldukça kötü. Kurumsal yatırımcı ise kenarda regülasyon ve netlik bekliyor.

Uzmanlara göre, Bitcoin bir şekilde yoluna devam edecek ancak kripto para borsaları ve bazı altcoin projeleri büyük zarar görecek. Yatırımcılar, 2023’te kripto kışının devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Önde gelen GameFi platformu Cheelee’nin kurucusu ve CEO’u Ruslan Sharov, yatırımcı olarak 10.000 dolarının çoğunu Web3 projelerine yatıracağını, geri kalanını ise Bitcoin’e koyacağını ifade etti. Yöneticiye göre, Bitcoin 2023’te daha iyi bir konumda olacak.

‘GafeFi ve Metaverse’ün Dönüşü Muhteşem Olacak’

Blockchain start-up şirketi PLC Ultima’nın arkasındaki Alman girişimci ve yatırımcı Alex Reinhardt, 2023’te Bitcoin‘in ivme kazanacağına inanıyor. Uzmana göre, Bitcoin yatırım yapılacak tek kripto para. Kripto para piyasasında çok sayıda proje ve çeşitli blok zincirleri var. Sektör her yıl daha da büyüyor. Ama risk teşkil etmeyen tek proje Bitcoin. Yönetici, ‘Bitcoin’e 10.000 dolar yatırım yapar ve bir sonraki boğa döngüsü için birkaç yıl beklerdim.” dedi. BanklessTimes.com raporuna göre, yıl sonu Bitcoin hacminin %88’i borsa dışıydı. Bu, 3 yılın en yüksek seviyesi. Bu durum, yatırımcı duyarlılığında merkezi borsalardan potansiyel bir kaymaya işaret ediyor ve yatırımcılar BTC’lerini satmak yerine kendi cüzdanlarında tutmaya devam ettikleri için Bitcoin’e daha fazla güveniyorlar.

Bu eğilim, Hodl algısını artırarak, piyasadaki güveni tazeliyor. Florida merkezli metaverse şirketi Moonland’ın CMO’su Daniela Pérez, GameFi sektörünün 2203’te hayatta kalacağını düşünüyor. Blockchain şirketi Qtum, metaverse alanına adım atmak için Kasım ayında Moornland’ı seçti. Metaverse sektörü de 2022’de büyük darbe aldı. GameFi’nin önde gelen projelerinden Axie Infinity 2022’ye 93 dolardan başladı. Altcoin, an itibariyle 7 dolardan işlem görüyor. Perez, GameFi tabanlı altcoin’erin 2023’te muhteşem geri dönüş yapabileceğini söyledi.