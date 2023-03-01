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Yatırımcı Buna Hazır Olsun! Kripto Kışından Etkilenmeyen Altcoin’de Yükseliş Sesleri! Hedef 20 Dolar!

Yaşanan kripto kışı göz önüne alındığında bile fiyatı sağlam kalan bu altcoin'de grafikler incelendi. Yükselişin ayak sesleri duyuluyor olabilir.
22:30
1 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Cosmos (ATOM) fiyatı, sürekli bir yukarı yönlü harekete yol açabilecek tamamlanmış bir düzeltmenin belirtilerini gösteriyor olabilir. Fiyatta yaşanılan bu durum yatırımcıyı iştahlandırabilir.

Atom’da Güncel Fiyat

ATOM için haftalık grafik, fiyatın 8,90 ile 15,60 dolar arasında uzun vadeli bir aralıkta işlem gördüğünü gösteriyor. Bu aralık, ATOM’un Temmuz 2022 başında 8,90 doların üzerine çıkmasından bu yana devam ediyor. O zamandan beri, aralığın üst ve alt kısımları yeterli sayıda temasa maruz kaldı. Direnç ve destek noktası bir çok kez ziyaret edildi.

Şu anda ATOM fiyatı, reddedildikten sonra 15,60 dolarlık direnç alanına çok yakın işlem görüyor. Reddedilmesine rağmen haftalık RSI yükselişte. Azalan bir direnç çizgisinden çıktı ve 50’nin üzerinde. Bunların her ikisi de yükseliş işareti olarak kabul edilir. Bir kırılma meydana gelirse, ATOM madeni para fiyatı ortalama 22 dolar fiyatla bir sonraki dirence yükselebilir. Ancak, bunu yapamazsa, ATOM fiyatı 8.60 dolar destek alanına düşebilir.

Cosmos (ATOM) İçin Geri Dönüş Hemen Köşede

Altı saatlik kısa vadeli grafikteki teknik analiz, ATOM token’ının yükselen bir destek hattından aşağı kırıldığını gösteriyor. Daha sonra, tekrar düşmeden önce bir rahatlama rallisi başlatmış olabilir.

Bunu dalga sayımıyla birleştirdiğimizde, fiyatın beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketi (siyah) tamamlamış olması ve bunun da destek hattından kırılımı teyit edilmiş olması mümkün. Eğer öyleyse, fiyat şu anda bir A-B-C düzeltmesinin C dalgasında.

Dalganın sona ermesi için en olası seviye 11,95 – 12 dolar arasında olacak. Bu destek birleşimi, 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesi ve A:C dalgalarına 1:1 oranı verilerek oluşturulur. Yani, düzeltme tamamlanmış olabilir. Bu durumda, Cosmos fiyatının 15,45 doların üzerine çıkması ve 22 dolara doğru gitmesi beklenilebilir.

Düzeltmeler genellikle 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesinde veya üzerinde sona erdiğinden, 11,12 doların altında bir kapanış yükseliş durumunu riske atabilir. Ek olarak, 8,43 dolar minimum fiyatın altına düşmek, uzun vadeli yükseliş Cosmos fiyat tahminini kesinlikle geçersiz kılabilir ve ATOM fiyatını 5 dolara doğru sürükleyebilir.

Sonuç olarak, Mart ayı için en olası Cosmos fiyat tahmini, yılın en yüksek seviyesi olan 15,45 dolara doğru bir artış ve 20 dolara doğru potansiyel bir kırılma olarak dikkat çekiyor. Öte yandan, 11,12 doların altında bir kapanış bu sayımı riske atabilir. Ardından, potansiyel olarak 8,43 dolara kadar bir düşüşe neden olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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