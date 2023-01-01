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Kripto para piyasası yerinde saymaya devam ederken, popüler bir analist Bitcoin (BTC) ve iki altcoin’e dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Capo: AVAX ve Cronos, Bu Seviyelere Düşebilir!

Piyasada Capo olarak bilinen analist 695.000 Twitter takipçisine akıllı sözleşme platformu Avalanche’ın %70 oranında değer kaybedeceğini iddia ediyor. Uzmana göre, 10 dolardaki destek seviyesi muhtemelen kaybedilebilir. AVAX, an itibariyle 10.73 dolardan işlem görüyor. Stratejiste göre, AVAX teknik olarak düşüş eğilimi gösteriyor. Mevcut veriler, 10 dolarlık desteğin tutması pek mümkün görünmediğini ortaya koyuyor. Altcoin, 3 ila 5 dolar arasına çakılabilir. Avalanche geçen yıl Kasım ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden %92’den fazla düştü.

Analistin listesindeki ikinci altcoin, önde gelen kripto para borsalarından Crypto.com’un ödeme, ticaret ve finansal hizmetler platformunu güçlendirmek için tasarlanmış kripto para olan Cronos (CRO). Capo’ya göre, Cronos teknik açıdan iyi görünmüyor ve 0,052 dolar civarındaki destek alanını kaybederse başka bir büyük satış olayına tanık olabilir. Uzmana göre, bu gerçekleşirse Cronos’un %70 veya daha fazla düşüş kaydetmesi sürpriz olmaz. Cronos, an itibariyle 0,055 dolardan işlem görüyor. CRO için %70’lik bir düşüş 0,015 dolar anlamına geliyor.

Bitcoin, Kanıtlayamadı!

Bitcoin’in geçen seneki çöküşünü doğru bir şekilde tahmin eden Capo, BTC yatırımcılarını uyarıyor ve lider kripto para birimi için bir kapitülasyon olayının yakın olduğunu söylüyor. Capo Bitcoin’in zayıflık belirtileri göstermeye devam ettiğini söyledi. Bitcoin, mevcut ayı piyasasının en düşük seviyesi olan 15.700 dolardan yükselmeyi başarırken, Capo, son sıçramanın BTC’nin Haziran ayından bu yana önceki dalgalanmalarına kıyasla oldukça küçük olduğunu söylüyor. Uzmana göre BTC, 12.000 dolara düşebilir. Analist, tüm kripto para piyasasının kötü göründüğünü ve önde gelen altcoin’lerin %50 daha düşebileceğini düşünüyor. Çarşamba günü MicroStrategy, 2.500 adet daha BTC aldığını bildirdi. Şirket toplamda 132.500 BTC tutuyor. Aslında, BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes gibi uzmanlar, Bitcoin fiyatının 2023 sonunda veya 2024 başında 100.000 dolara ulaşabileceğine inanıyor.

Bitcoin, Kasım’da bu döngünün en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, ayı piyasasının 364 gün sürdüğü anlamına gelir. Mevcut ay piyasası ise 413 gündür devam ediyor. Henüz bir dibe ulaşılmadıysa, bu bugüne kadarki en uzun ayı piyasası olacaktır. BTC fiyatı 2014/2015 ayı piyasasında %86 düştü ve 2018’de %83 düştü. Mevcut BTC fiyatı ise tüm zamanların en yüksek seviyesinden %77 düştü. Uzmanlara göre, BTC’nin yeniden ivme kazanması için Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması gerekiyor.