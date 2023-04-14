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Yapılan Değişiklik Kurumsal Yatırımcıların Bu Altcoin’e Olan İlgisini Artırdı! BTC’yi Sollaması Bekleniyor!

Bitcoin'in (BTC) en büyük rakibi olarak gösterilen altcoin'e olan kurumsal ilgi artmaya başlamış durumda. İşte dikkat çeken veriler ve yorumlar.
12:11
14 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shanghai güncellemesinin başarılı bir şekilde ağa uygulanmasının ardından Ethereum (ETH) güçlü bir hamle yaptı. ETH fiyatı son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde fazla değer kazanarak 2 bin 100 dolar seviyesini aştı. Ethereum, 2023’te şu ana kadar tüm dikkatleri üzerine çeken Bitcoin (BTC) karşısında en rekabetçi varlık olarak öne çıkıyor.

Shapella Güncellemesi ve Ethereum Fiyatı

Haftalık grafikte yüzde 14’ten fazla değer kazanan Ethereum, performansı ile aynı dönemde yüzde 10 değer kazanan Bitcoin’i geride bıraktı. ETH’nin, yılın başından bu yana yüzde 80’den fazla değer kazanan BTC ile arasındaki farkı kapatmaya çalıştığı açık. Öte yandan ETH, yılın başından bu yana değerini yüzde 77’ye yakın artırmış durumda.

Shapella (Shanghai + Capella) güncellemesinin ağa başarılı bir iekilde uygulanması, Ethereum yatırımcılarının stake ettikleri ETH’leri çekmelerinin önünü açtı. Birçok piyasa uzmanı ve analisti bunun ETH üzerinde satış baskısına yol açabileceğini savundu, ancak Shanghai güncellemesinin gerçekleitirlmesinden bu yana geçen 36 saat boyunca ETH’nin sadece yükseldiği görüldü.

Kripto fon yöneticisi Digital Asset Capital Management, Ethereum’daki güncel görünüme ilişkin değerlendirmede bulunarak şunları yazdı:

Stake ödüllerinin ve başlangıç sermayesinin geri çekilmesine izin vermenin etkisi henüz görülmedi ve sonuçta satış baskısı olup olmadığını görmek için on-chain’de (zincir üstünde) hem para çekme hem de satış verileri yakından takip edilmeli.

Ethereum’a Olan Kurumsal Talep

Ethereum Blockchain’i gelişim noktasında ilerleme kaydetmeye devam ederken, ağın yerel varlığı ETH’te olan talep de artmaya devam ediyor. Bloomberg’e konuşan kripto kredi şirketi Amber Group‘un yönetici ortağı Annabelle Huang şunları söyledi:

Ethereum söz konusu olduğunda daha şimdiden daha fazla kurumsal talep görüyoruz, çünkü artık varlıklarını stake edebiliyor, geri alabiliyor ve daha fazla anlık likidite elde edebiliyorlar.

Kripto para analistleri Etheruem‘un mevcut fiyat rallisini sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda ikiye bölünmüş durumda. Makro faktörler kripto para piyasası üzerinde etkili olmaya devam edecek gibi görünürken Huang’a göre düşüş trendinin henüz sonuna gelinmiş olunmayabilir.

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