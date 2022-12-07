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Ya Tamam Ya da Devam Anı! Bitcoin’in Her Adımını Bilen İsim O Seviyenin Altını Çizdi!

Tone Vays, en büyük kripto para Bitcoin'in (BTC) mevcut döngüsünde kısa vadede kaderini belirleyebilecek önemli bir ana ulaştığını söyledi.
08:08
7 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Tone Vays, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) mevcut döngüsünde kısa vadede kaderini belirleyebilecek önemli bir ana ulaştığını söyledi.

Bitcoin’de Ya Tamam Ya da Devam Anı

Kripto para analisti ve trader’ı Tone Vays, son video güncellemesinde 120 binden fazla YouTube abonesine Bitcoin’in hala oldukça güçsüz göründüğünü ve başka bir kapitülasyona girerek sert şekilde düşebileceğini belirtti:

Durum hala çok iyi görünmüyor çünkü 17 bin dolarda takılıp kaldık ve henüz yükselmiyor. Bu yüzden konsolide olmaya ve insanların çoğunluğunu hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz ki bu da piyasaların dibe vurmasının yollarından biridir.

Vays, BTC‘nin şu anda 19 bin dolar seviyesinde duran diyagonal bir direnç çizgisinin altında mücadele ettiğini söyledi. Analiste göre, Haziran ayından bu yana oyunun bir parçası olan direnç seviyesine kadar bir ralli, Bitcoin için “ya tamam ya da devam” anı olabilir.

Kripto para analisti, BTC’nin, teknik analizde bir dipten sonra kısa bir yükseliş anlamına gelen ve trader’ları kandırarak içeriye aldıktan sonra hızla başka bir düşüş için kullanılan ölü kedi sıçramasının ortasında olabileceği konusunda da yatırımcıları uyararak şunları söyledi:

Haftalık bazda, hala 19 bin dolardaki kırılım bölgesine doğru bir ölü kedi sıçramasının ortasındayız gibi görünüyor. 19 bin dolara ulaşılması Bitcoin için ya tamam ya da devam bölgesi olacak. Dolayısıyla Bitcoin’in 21 bin dolara dolara ulaşması için 19 bin doların üzerine çıkması gerekiyor.

Bitcoin 10 Bin Dolar ve Altına Düşebilir mi?

Birçok piyasa analisti ve uzmanı en büyük kripto paranın 10 bin dolar civarına düşmesinden endişe ederken, Vays henüz böyle bir beklentide değil. Ona göre eğer böyle bir çöküş yaşanacak olursa bu son derece kısa ömürlü olabilir:

Gerçekte, ben şahsen Bitcoin’in 10 bin doların altına düşmesini beklemiyorum. Eğer düşerse, 10 dakika boyunca orada kalmasını beklerim. Ve bu fiyattan satın alamayacağımdan yüzde 99,9 eminim çünkü ya kripto para borsaları çökecek ya da ben parmağım farenin üzerinde oturuyor olmayacağım. Peki Bitcoin’in aniden 9 bin dolara, 8 bin dolara veya 6 bin dolara düşmesi mümkün mü? Evet bu mümkün ama bu fiyatlardan satın alabilecek kadar şanslı çok az insan olacak ve çok hızlı bir şekilde toparlanacaktır.

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