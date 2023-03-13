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  •   Whale Alert, Güncel Verileri Paylaştı: Saatler İçerisinde 350 Milyon Dolarlık Kripto Para Transferi!

Whale Alert, Güncel Verileri Paylaştı: Saatler İçerisinde 350 Milyon Dolarlık Kripto Para Transferi!

Whale Alert, son dönemlerde artan balina etkinliğine işaret etti ve saatler içerisinde kaydedilen yüksek miktarlardaki kripto varlık transferine dikkat çekti.
14:00
13 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adresleri takip eden ve buna ilişkin verileri paylaşan Whale Alert, son dönemlerde artan balina etkinliğine işaret etti. Whale Alert’in paylaştığı verilere göre Ethereum balinaları, saatler içerisinde 350 milyon dolardan fazla kripto varlık transferi gerçekleştirdi.

Whale Alert, Güncel Verileri Paylaştı

Whale Alert, cüzdanında oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin son dönemlerde gerçekleştirdiği kripto varlık transferlerine ilişkin verileri paylaştı. Whale Alert’in paylaştığı verilere göre Ethereum balinaları saatler içerisinde 350 milyon dolardan fazla kripto varlık transferi gerçekleştirdi. Gerçekleşen ilk transferde anonim bir adres başka bir anonim adrese güncel fiyatlarla ortalama 177,17 milyon dolar değerinde 120.874 ETH transfer etti. Bir başka transferde ise yine güncel fiyatlarla 141,81 milyon doları aşan 96.638 ETH bir anonim cüzdandan başka bir anonim cüzdana taşındı. Öte yandan bir başka üçüncü adres te ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’e 26.636 ETH transfer etti.

Kripto Para Piyasası, Haftaya Yükseliş ile Başladı

Geçen hafta içerisinde kaydettiği sert düşüşlerin ardından 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftaya yükseliş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’a yakın bir değer artışı kaydederek 22.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, dün akşam saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap’in güncel verilerine göre yeniden 1 trilyon doları aştı. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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