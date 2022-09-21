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Bugünkü FOMC toplantısı öncesinde Bitcoin (BTC) ciddi satış baskısı altına girmiş durumda. En büyük kripto para, yazım sırasında kritik seviye olan 19 bin doların altında, 24 saatte kaydettiği yüzde 2,91 düşüşle 18 bin 923 dolardan işlem görüyor. BTC ile birlikte altcoin’lerin de satış baskısı altına girdiği görülüyor.

Bitcoin Kritik Destekte

Bitcoin için 19 bin dolar seviyelerine karşılık gelen 50 günlük hareketli ortalama oldukça önemli bir destek seviyesi. Bloomberg’in sağladığı verilere göre, Bitcoin 2015’ten beri 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyor. Bu nedenle en büyük kripto paranın bu desteğin altında yapacağı aşağı yönlü kırılım yatırımcıların daha fazla acıyla yüzleşmesine ve daha sert fiyat düzeltmesinin yaşanmasıyla sonuçlanabilir.

Öte yandan ABD Federal Reserv (Fed), ABD’de yükselen enflasyonu frenlemek için bugün faiz artırımına gidecek. Fed’in politika faizi kararı, beklendiği gibi Bitcoin fiyat üzerinde yönü belirleyici bir etkiye sahip. Bu bakımdan bugünkü faiz kararı öncesinde ve sonrasında Bitcoin ve altcoin‘lerde volatilitenin artması bekleniyor. Fed’in beklentiler dahilinde 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi durumunda küresel piyasalarla birlikte Bitcoin ve altcoin‘lerin biraz nefes alabileceği üzerinde duruluyor. Ancak ABD’de Ağustos ayına ilişkin TÜFE verilerinin beklentileri aşmasıyla masaya gelen 100 baz puanlık bir faiz artırımı likiditeyi tehlikeye atacağından dolayı ciddi bir satış baskısına neden olabilir.

Bloomberg’e konuşan dijital varlık borsası Independent Reserve’in ticaret başkanı John Toro, “FOMC 100 baz puandan daha düşük bir faiz artırımına giderse küçük çaplı bir yardım rallisi görmek mantıklı olacaktır. FOMC’nin 75 baz puandan daha düşük faiz artırımına gitmesi durumunda bu rallinin boyutu çok daha büyük olacaktır ancak bu pek olası görünmüyor.” ifadelerini kullandı.

MVIS CryptoCompare Digital Assets 100 Endeksi bu hafta bir kez daha düştü. Endeks, ABD hisse senetlerindeki yüzde 21’lik düşüşe karşı bugüne kadar yüzde 60 düştü.

MicroStrategy’den Yeni BTC Alımı

ABD’li yazılım şirketi MicroStrategy, 20 Eylül’de yeni 301 BTC‘lik ek alımını duyurdu. Bitcoin alımına ilişkin yorum yapan şirket CEO’su Michael Saylor, “MicroStrategy, Bitcoin başına ortalama yaklaşık 19 bin 851 dolar fiyatla yaklaşık 6 milyon dolar ödeyerek ek olarak 301 Bitcoin satın aldı. 19 Eylül 2022 itibariyle MicroStrategy’nin elinde yaklaşık 3.98 milyar dolar karşılığında, ortalama 30 bin 639 dolardan satın alınan yaklaşık 130 bin BTC bulunuyor.” dedi.

Buna ek olarak MicroStrategy, ayrıca ek Bitcoin satın alımı için 500 milyon dolar değerinde hisse satışı yapmayı planlıyor.