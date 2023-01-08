Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Veriler ve Raporlar Konuşuyor! 3 Analistten Korkutan Uyarı: Bitcoin’de Bu Senaryo Kaçınılmaz!

Veriler ve Raporlar Konuşuyor! 3 Analistten Korkutan Uyarı: Bitcoin’de Bu Senaryo Kaçınılmaz!

Bitcoin (BTC) yeniden 17.000 dolar seviyesine ulaşmaya çalışırken, önde gelen bir analitik şirketinin stratejistleri karamsar bir tablo çiziyor.
22:30
8 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden 17.000 dolar seviyesine ulaşmaya çalışırken, önde gelen bir analitik şirketinin stratejistleri karamsar bir tablo çiziyor.

CryptoQuant Analistleri: Düşüş Derinleşecek!

Kripto para  borsası FTX‘in krizini takiben Bitcoin, yatay yönde hareket etmeye devam ediyor. FTX kaosu ayrıca, BTC’de ayrıca kar ve zararda olan yatırımcıların yüzdesini de büyük oranda etkiledi. FTX’in iflası sektörde dönüm noktası oldu. Dava devam ederken, domino etkisinin başka şirketlere de sıçramasından korkuluyor. BTC’nin 100.000 dolara ulaşacağını öngören analistler, hem makroekonomik şartlar hem de sektördeki krizler nedeniyle büyük bir sessizliğe büründü. Önde gelen analitik şirketlerinden Statmuse’a göre, BTC’de zincir üstü veriler de alarm veriyor. BTC, 2022’e 47.500 dolar ile başlarken, sene başından beri %65 değer kaybetti.

Rapora göre, zararda olan yatırımcı sayısı büyük oranda arttı. CryptoQuant analisti Gigisulivan, Stok Akış Döngüsü’ne dikkat çekerek BTC‘nin bu ayı piyasası sırasında yeni diplere ulaşabileceğini iddia etti.  Bitcoin’in önümüzdeki hafta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandığında ivme kazanabileceğini tahmin eden analist, 2023’ün 2022’den daha kötü olacağını iddia etti. Başka bir CryptoQuant  uzmanı olan Yonsei_dent, Bitcoin’in Gerçekleşen Kâr/Zarar Oranına (NPL) dikkat çekerek, durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti. Uzmana göre, mevcut ortamda BTC fiyatına ivme kazandıracak bir katalizör görünmüyor.

Analist Uyardı!

Geçtiğimiz günlerde bazı analistler, altcoin’lerin işlem hacminin hakimiyeti %50’ye yükseldiğine dikkat çekti  Kritik oran, daha da artabilir.  Bu durum, analistler arasında endişelere yol açıyor. CryptoQuant analisti ve Diveonchain’in kurucusu JA Maartun, bu durumun aşırı derecede endişe verici olduğuna dikkat çekerken, piyasada sert bir çöküşün ortaya çıkabileceği konusunda uyarmıştı.

Kritik uyarılara rağmen uzmanlara göre, tarihsel olarak, piyasa zorlu bir ayı piyasasından kurtulur ve yeni zirvelere ulaşır. İster Bitcoin ister altcoin’ler olsun, yatırımcıların 2023’te iyimser olmak için sebepleri var Analistleriegöre, Bitcoin yaklaşan halving ve ayı piyasasının sona ermesiyle yeni başarılara imza atacak. BTC, an itibariyle 16.943 dolardan işlem görüyor. Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması bu süreçte kritik önem teşkil ediyor. Sektördeki krizlerin de bitmesi son derece önemli

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin’de Dikkatler Bu Tarihe Çevrildi! 3 Uzmandan Çarpıcı Tahmin! İşte En Gerçekçi Tablo!
Bitcoin’de Dikkatler Bu Tarihe Çevrildi! 3 Uzmandan Çarpıcı Tahmin! İşte En Gerçekçi Tablo!
ABD Bunu Konuşuyor! ABD’li Ünlü Yazar Forbes’a Açıkladı: İşte Bitcoin’deki En Kötü Senaryo!
ABD Bunu Konuşuyor! ABD’li Ünlü Yazar Forbes’a Açıkladı: İşte Bitcoin’deki En Kötü Senaryo!
Endişe Büyüyor! 5 Analistten Kritik Bitcoin Yorumu: 2 Yeni Felaket Bitcoin’i Yerle Bir Edecek!
Endişe Büyüyor! 5 Analistten Kritik Bitcoin Yorumu: 2 Yeni Felaket Bitcoin’i Yerle Bir Edecek!
Bitcoin’de Sonunda Beklenen Haberi Geldi! Analiste Göre Bu Gösterge Dip Diye Bağırıyor!
Bitcoin’de Sonunda Beklenen Haberi Geldi! Analiste Göre Bu Gösterge Dip Diye Bağırıyor!
Bitcoin Dönüm Noktasında: 15 Bin Dolar mı Yoksa 20 Bin Dolar mı Geliyor? Nam Salan Analistten Kritik Açıklama!
Bitcoin Dönüm Noktasında: 15 Bin Dolar mı Yoksa 20 Bin Dolar mı Geliyor? Nam Salan Analistten Kritik Açıklama!
Bitcoin ve Altcoin’leri Sarsan Ayı Piyasası Oraya da Kan Kusturdu! İşte Çarpıcı Rakamlar!
Bitcoin ve Altcoin’leri Sarsan Ayı Piyasası Oraya da Kan Kusturdu! İşte Çarpıcı Rakamlar!
Bitcoin Şaha Kalktı! Tectübeli 2 Analistten Kritik Açıklama: Bu Tarihe Kadar..!
Bitcoin Şaha Kalktı! Tectübeli 2 Analistten Kritik Açıklama: Bu Tarihe Kadar..!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Solana Yükseldikçe Yükseliyor! SOL’daki Bu Yükseliş Ne Kadar Daha Devam Edebilir?
Bu Olursa DOGE Yükselir! Dogecoin 2023 Yorumları!
Quant (QNT) Büyük Sürprize Hazırlanıyor! Yüzde Kaç Yükselecek?
Acele Etmeyin! SOL Coin Detaylı Teknik Analiz! Solana Yükselir Mi?
Güncel NFT Haberleri
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güle Güle Solana! Hoş Geldin Polygon! Ünlü Şirketin Başı Açıklamayı Yapıp Onayı Verdi!
Nasıl NFT Sahibi Olabilirim?
Dikkat! Tutuklandı! Uluslararası Dolandırıcılık: Mutant Ape Planet
Bu 3 Projeye Dikkat! Piyasanın Yeni Hakimi Onlar Mı? 1 Günde Yüzde 252 Arttı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Alarmlar Çalıyor! Binance Borsasındaki Kripto Parada Hack Düşüşü!
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022