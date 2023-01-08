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Bitcoin (BTC) yeniden 17.000 dolar seviyesine ulaşmaya çalışırken, önde gelen bir analitik şirketinin stratejistleri karamsar bir tablo çiziyor.

CryptoQuant Analistleri: Düşüş Derinleşecek!

Kripto para borsası FTX‘in krizini takiben Bitcoin, yatay yönde hareket etmeye devam ediyor. FTX kaosu ayrıca, BTC’de ayrıca kar ve zararda olan yatırımcıların yüzdesini de büyük oranda etkiledi. FTX’in iflası sektörde dönüm noktası oldu. Dava devam ederken, domino etkisinin başka şirketlere de sıçramasından korkuluyor. BTC’nin 100.000 dolara ulaşacağını öngören analistler, hem makroekonomik şartlar hem de sektördeki krizler nedeniyle büyük bir sessizliğe büründü. Önde gelen analitik şirketlerinden Statmuse’a göre, BTC’de zincir üstü veriler de alarm veriyor. BTC, 2022’e 47.500 dolar ile başlarken, sene başından beri %65 değer kaybetti.

Rapora göre, zararda olan yatırımcı sayısı büyük oranda arttı. CryptoQuant analisti Gigisulivan, Stok Akış Döngüsü’ne dikkat çekerek BTC‘nin bu ayı piyasası sırasında yeni diplere ulaşabileceğini iddia etti. Bitcoin’in önümüzdeki hafta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandığında ivme kazanabileceğini tahmin eden analist, 2023’ün 2022’den daha kötü olacağını iddia etti. Başka bir CryptoQuant uzmanı olan Yonsei_dent, Bitcoin’in Gerçekleşen Kâr/Zarar Oranına (NPL) dikkat çekerek, durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti. Uzmana göre, mevcut ortamda BTC fiyatına ivme kazandıracak bir katalizör görünmüyor.

Analist Uyardı!

Geçtiğimiz günlerde bazı analistler, altcoin’lerin işlem hacminin hakimiyeti %50’ye yükseldiğine dikkat çekti Kritik oran, daha da artabilir. Bu durum, analistler arasında endişelere yol açıyor. CryptoQuant analisti ve Diveonchain’in kurucusu JA Maartun, bu durumun aşırı derecede endişe verici olduğuna dikkat çekerken, piyasada sert bir çöküşün ortaya çıkabileceği konusunda uyarmıştı.

Kritik uyarılara rağmen uzmanlara göre, tarihsel olarak, piyasa zorlu bir ayı piyasasından kurtulur ve yeni zirvelere ulaşır. İster Bitcoin ister altcoin’ler olsun, yatırımcıların 2023’te iyimser olmak için sebepleri var Analistleriegöre, Bitcoin yaklaşan halving ve ayı piyasasının sona ermesiyle yeni başarılara imza atacak. BTC, an itibariyle 16.943 dolardan işlem görüyor. Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması bu süreçte kritik önem teşkil ediyor. Sektördeki krizlerin de bitmesi son derece önemli