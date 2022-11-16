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  •   Veriler Tarihi Fırsata İşaret Ediyor: Ayı Piyasasında Bu Altcoin Kaçırılmamalı!

Veriler Tarihi Fırsata İşaret Ediyor: Ayı Piyasasında Bu Altcoin Kaçırılmamalı!

Bir sonraki boğa koşusu için portföyünüze eklemek üzere kripto para arıyor ve listenizde görece popüler bu altcoin yoksa durup düşünmenizde fayda var. Kripto para projelerindeki organik büyümeyi ölçmenin en iyi yollardan biri adres sayısıdır ve veriler bu altcoin için oldukça güçlü duruyor.
13:00
16 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 4 Dakika

Bir sonraki boğa koşusu için portföyünüze eklemek üzere kripto para arıyor ve listenizde görece popüler bu altcoin yoksa durup düşünmenizde fayda var. Kripto para projelerindeki organik büyümeyi ölçmenin en iyi yollardan biri adres sayısıdır ve veriler bu altcoin için oldukça güçlü duruyor.

Verilerin Güçlü Durduğuna İşaret Ettiği O Altcoin

Mevcut ayı piyasasının ortasında bir altcoin sepeti yaptınız ya da yapmayı düşünüyor ve listenizde Quant (QNT) yoksa durup bir kez daha düşünmeniz faydanıza var. Herhangi bir kripto para projesindeki organik büyümeyi ölçenin en iyi yollardan biri adres sayısındaki yükseliştir. Quant’ın adres sayısında elde ettiği tutarlı büyüme göz önüne alındığında bu kategoride önde hareket ediyor.

QNT tutan adres sayısı, adres sayısındaki en büyük haftalık artışın ardından geçen hafta 90 bin sınırını aştı. Bu, ağ için önemli bir kilometre taşını temsil ederken, yükselişin zamanlamasına oldukça dikkat çekici. Geçen hafta QNT adreslerindeki büyük artış, FTX kaynaklı piyasa çöküşüyle aynı dönemde oldu. Başka bir deyişle, QNT adreslerindeki sert artış, borsalardan QNT akışıyla daha da şiddetlenmiş olabilir. QNT‘nin 9 Kasım’da aylık bazda en büyük artışını yaşamasının nedeni de tam olarak bu olabilir.

Kripto para borsalarından olan QNT çıkışları sağlıklı bir gözlem olmasına rağmen, QNT yine de bir çöküş yaşadı. Bunun nedeni, bazı yatırımcılardan son derece güçlü bir satış baskısı gelmesi oldu. Fiyatın 94 dolara kadar düştüğü görüldü ancak destek seviyesini yılın en düşük seviyelerine ulaşan diğer en iyi kripto paralardan çok daha iyi korudu. Genel olarak QNT’nin son zamanlarda gerilediği en düşük seviyenin Haziran ayında gördüğü 40,1 dolar seviyesinin hala çok üstünde.

QNT’nin yeniden değer kazanma kabiliyeti, son iki gündeki performansında da açıkça görülüyor. Son dip seviyesinden yüzde 31’e varan bir yükseliş göstererek güçlü birikimi teyit etti.

Bu gözlem, yatırımcıların altcoin’e olan kısa vadeli talebini de doğruluyor. Bu da toparlanma rallisi sırasında en iyi performans gösteren altcoin’lerden biri olabileceği anlamına geliyor. Zincir üstündeki (on-chain) bazı ölçümler uzun vadeli potansiyelin ölçülmesine yardımcı olabilir.

Quant’ın Uzun Vadeli Potansiyeli

QNT’nin son 12 aydaki büyüme yörüngesine bakmak, elde ettiği büyümeye ilişkin bir perspektif oluşturmaya yardımcı olabilir. Örneğin, günlük aktif adres sayısı son 12 ayda önemli ölçüde arttı.

Ekim ayında günlük aktif adres sayısında bir artış görüldü ancak şu anda en yüksek adres aktivitesine sahip. İşlem hacmi, adres faaliyetlerine kıyasla belirgin bir şekilde daha dağınıktı. Geçen yılın Kasım ayı ve bu yıl şimdiye kadar yoğun işlem hacmi görüldü.

İlginç bir şekilde, Mart, Haziran ve Ağustos ayları en düşük işlem hacimlerine sahip aylar arasında yer aldı. Bu aylardaki işlem hacminin ilginç yapan şey ise en düşük volatilite seviyelerine sahip olan aylarla aynı olması oldu. Bu durum, aktif adreslerdeki büyümeye rağmen Quant’ın organik fayda açısından piyasanın geri kalanıyla büyük ölçüde ilişkili olduğunu doğruluyor. Başka bir deyişle, bir sonraki yükseliş dalgası sırasında QNT’de güçlü bir çıkış görülebilir.

Öte yandan Quant ağı bu ay en yüksek ağ büyümesine ulaştı. Ağ büyümesi, ağın faydasının ve organik performansının bir yansımasıdır. Ağ büyümesindeki son artış, Quant’ın potansiyelinin kapsamını gösterirken, altcoin’de ileriye dönük olarak ne beklenebileceğine dair kabaca fikir veriyor.

Sorumluluk Reddi: Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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