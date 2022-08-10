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Veriler Konuşuyor: Bitcoin’de (BTC) Büyük Hazırlık!

Zincir üstü analisti Will Clemente, ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase'deki satın alım emirlerinin Bitcoin'in 2020'nin Mart ayında dibe vurmasını hatırlattığını iddia etti.
10:56
10 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen zincir üstü (on-chain) analisti Will Clemente, ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase’deki satın alım emirlerinin Bitcoin‘in (BTC) 2020’nin Mart ayında dibe vurmasını hatırlattığını iddia etti.

Dikkat Çeken Veriler

Zincir üstü analisti Will Clemente, 655 binden fazla Twitter takipçisine Coinbase’deki Bitcoin boğalarının 17 bin dolar ve altında yoğun alım emirleri verdiğini söyledi. Zincir üstü analistine göre, piyasa katılımcılarının BTC’yi daha düşük fiyatlarla alma hevesi, en büyük kripto para için iyiye işaret:

Coinbase’deki Bitcoin sipariş defterindeki emirler, 17 bin dolar ve daha düşük seviyelerde yığılmış durumda. Birçok insan BTC’yi daha düşük seviyelerden satın almayı umuyor. Sipariş defterinin teklif tarafına bu kadar çarpık olduğu son dönem, 2020’nin Mart ayında Bitcoin fiyatının en düşük seviyesine inişinde görülmüştü.

2020’nin Mart ayında Bitcoin, fiyatı yaklaşık bir yıl sonra 64 bin dolara iten büyük bir ralli başlatmadan önce yaklaşık 3 bin 700 dolara düşmüştü.

Clemente, Bitcoin’in tepelerini ve diplerini saptamak için kullanılan başka bir metriğe de göz atarak dikkat çeken bir değerlendirmede bulunuyor. Zincir üstü analistine göre, en büyük iki stablecoin‘in toplam piyasa değeri ile kripto para piyasalarının toplam değeri arasındaki oran da dip sinyalleri veriyor:

USDC+USDT piyasa değeri/kripto para piyasalarının toplam değeri oranı, kanal sınırlarına saygı göstererek tarihi dip bölgesinde düşmeye devam ediyor. Oran düşük olduğunda Bitcoin ve altcoin’ler yükselir.

Enflasyon Verisine Dikkat

Zincir üstü sinyaller Bitcoin boğalarını destekliyor gibi görünse de Clemente, ABD’de bugün gelecek olan makroekonomik verilerin Bitcoin‘in yükselişinin önüne geçebileceği konusunda da uyarıyor:

Çarşamba günü TÜFE (tüketici fiyat endeksi) verilerinin açıklanması bu riskli ayı piyasası rallisinin kısa vadede devam edip etmediğini belirleyecek. TÜFE, ABD enflasyon verileri için yakından takip edilen bir ölçüt. Enflasyon düşerse Fed, ayağını gazdan çekebilir. Enflasyon yüksek kalmaya devam ederse Fed gaza basmak zorunda kalır.

Şu anda ABD Federal Rezerv (Fed), kripto para piyasalarını son aylarda düşüş trendinde tutan bir makroekonomik politika olan enflasyonla mücadele amacıyla faizleri hızla artırıyor.

Öte yandan en büyük kripto para BTC, yazım sırasında günlükte yüzde 3,9 düşüşle 22 bin 950 dolardan işlem görüyor.

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