Veriler bazı yükseliş teyitlerinin aranması şartı ile Cosmos'un (ATOM) büyük bir yatırım fırsatı sunduğuna işaret ediyor.

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Cosmos (ATOM), Bitcoin’in (BTC) 22 Kasım’da yeniden 16 bin doların üzerine çıkmasının ardından toparlandı. Özellikle, BTC’nin 27 ve 28 Kasım tarihleri arasında 16 bin 600 dolardan düşüşü ATOM’da fiyat düzeltmesine neden oldu. ATOM, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 2,38 yükselişle 10,37 dolardan işlem görüyor. Altcoin‘in yatırımcıları 25 Kasım’da teyit edilen bir yükseliş Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) geçişinin ardından bir satın alım fırsatı gördüler. Ancak, ATOM’un piyasa yapısı yazım sırasında hala düşüş eğilimi gösteriyordu. Bu nedenle, riskten kaçınan yatırımcılar bir ya da iki gün içinde bu Fib seviyesinin kırılması ve yeniden test edilmesinin ardından alım fırsatları aramalı gibi görünüyor.

Yükselen MACD Geçişi

Yükselen MACD geçişi, gelişen bir yükseliş trendine denk gelen alım sinyali olarak düşünülebilir ancak, Fibonacci düzeltme aracının Kasım ayındaki en yüksek ve en düşük ATOM fiyat noktaları arasında çizilmesi ikna edici olmayan sonuçlara neden oldu.

ATOM, önemli bir direnç olan yüzde 23,6 Fib seviyesinin (10,413 dolar) üzerine çıkamadı. Boğalar yüzde 23,6 Fib seviyesini kırar ve bu seviyeyi yeniden test eder ya da destek olarak teyit edebilirlerse 9,854 dolarlık destek korunmuş olarak kabul edilebileceğinden yatırımcılar altcoin’de long pozisyon alabilir. Bu senaryoda, long pozisyon için hedef yüzde 50 Fib seviyesindeki (12,289 dolar) düşüş emri bloğu olacaktır. Temel teknik göstergeler bu eğilime işaret ediyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesini sınırlayan dip aralıklardan geri çekildi ve satış baskısının hafiflediğini gösterdi. Bu aynı zamanda boğaların yavaş yavaş güç kazanmaya başladığı anlamına geliyor. Buna bağlı olarak, Dengelenmiş Hacim (OBV) Kasım ayının ortasından bu yana bazı yeni tepe seviyelere ulaştı. Bu durum, alım baskısını artırabilecek ve boğaların direnç hedeflerini aşmasına yardımcı olabilecek işlem hacimlerinin arttığını gösteriyor.

Öte yandan 8,736 doların altında bir günlük mum kapanışı yukarıdaki senaryoyu geçersiz kılacaktır. Bu durumda, başka bir düşüş trendi 7,059 dolar veya altında yeni destek bulunmasıyla sonuçlanabilir.

ATOM’u Çevreleyen Duyarlılık Olumsuz Kalmaya Devam Ediyor

Kripto veri platformu Santiment’in sağladığı verilere göre, ATOM’un geliştirme aktivitesinde Ekim ayından itibaren istikrarlı bir artış görüldü. Ancak, geliştirme aktivitesi Kasım ayının ortalarında düştü ve ardından tekrar istikrarlı bir şekilde yükseldi.

İlginç bir şekilde, ATOM’un geliştirme aktivitesi fiyat performansı ile pozitif korelasyon gösteriyor. Bu nedenle, yazım sırasında geliştirme aktivitesinde görülen artış ATOM’un fiyatında olası bir artışa işaret edebilir. Bununla birlikte, ATOM’un ağırlıklı duyarlılığı Kasım ayı boyunca endişe verici derecede olumsuz kaldı. Bu durum ATOM’un fiyatını da doğrudan etkilediğinden altcoin’in devam eden fiyat toparlanmasının önüne geçebilir.

Bu nedenle, riskten kaçınan yatırımcılar yükselen MACD geçişini satın almak için acele etmemeli. Yüzde 23,6 Fib direnç seviyesinin kırılmasını ve yeniden test edilmesini beklemek yatırım kararı almak için net bir işaret olarak kabul edilebilir. Ancak, bu seviyenin yeniden test edilmesini beklemek, yükseliş trendinin seviyeyi yeniden test etmeden devam etmesi halinde kaçırılmış bir fırsata neden olabilir. Bu nedenle, temkinli yatırımcılar yüzde 23,6 Fib seviyesinin üzerinde ikna edici bir kırılımı da bekleyebilir. Buna ek olarak, Bitcoin’in Cosmos üzerindeki performansını ve duyarlılığını da yakından takip etmek gerekiyor.