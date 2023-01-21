Bitcoin en son 2018 yılında ulaştığı yüksek değerden çok uzak görünüyor. Bunun birden fazla sebebi bulunabilir. Peki bu değer ne kadar uzak?

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21 Ocak 2023’te bitcoin fiyatı Cumartesi günü sabah 5’te adet başına fiyatı 23.333 dolar ile 24 saatin en yüksek seviyesine ulaştı. Tüm kripto ekonomisi, ABD doları karşısında %7,2 yükseldikten sonra şu anda 1,05 trilyon dolar değerinde.

Bitcoin’in fiyat artışı, kripto para biriminin piyasa değerinin 443 milyar dolara tırmanmasıyla birlikte, kripto varlığının binlerce kripto varlığı arasındaki hakimiyet seviyesinin %40 bölgesini aşmasına yol açtı.

Bitcoin’in Dominansı Giderek Artıyor!

Bitcoin 21 Ocak’ta 23.000 dolar bölgesinin üzerine çıktı ve kripto varlığın değeri şu anda 30 gün öncesine göre %37,2 daha yüksek. Artış, BTC’nin baskınlık seviyesini %40 bölgesinin üzerine çıkardı. Coinmarketcap verilerine göre, BTC’nin 21 Ocak’taki baskınlık seviyesi %42,4 civarında.

Lider kripto varlığın baskınlık seviyesi Ocak 2023’ün ilk haftasından sonra %40 bölgesinin üzerine çıktı. Kripto ekonomi toplayıcısı Coingecko, 21 Ocak’ta Bitcoin’in hakimiyetinin %41,1 civarında olduğunu belirtiyor. Bitcoin’in hakimiyeti, kripto para biriminin piyasa toplam değerinin kripto ekonomisinin tüm piyasa değerlemesine bölünmesiyle elde ediliyor.

2009’dan 2017’ye kadar BTC’nin baskınlık seviyesi %80 aralığının üzerinde kalmıştı. Ancak %80’in altına düştükten sonra, hakimiyet seviyesi bir daha asla bu konuma geri dönmedi. BTC’nin baskınlığı bugün %41-42 civarındayken, CG ölçümleri ikinci lider kripto varlığı olan Ethereum’un (ETH) baskınlık seviyesinin %18,4 civarında olduğunu gösteriyor.

Altcoin’lerin Dominans Oranları Nasıl?

CMC verilerine göre ETH’nin hakimiyetinin de bir miktar arttığı görülüyor. ABD doları değerinde %19,3 civarında olduğunu gösteriyor. Ocak 2023’teki diğer önemli baskın oyuncular arasında %6,33 pazar hakimiyetine sahip olduğu için Tether (USDT) ve Binance Coin (BNB)% 4,57 civarında bir hakimiyet seviyesine sahipti.

Cumartesi öğleden sonra Doğu Saatiyle 11:30’da CMC istatistiklerine göre, stablecoin USDC yaklaşık %4,13’lük bir piyasa hakimiyetine sahipken, XRP’nin piyasa hakimiyeti yaklaşık %1,99’dur. BTC, ETH, USDT, BNB, USDC ve XRP arasında, altı coinin tamamının hakimiyet seviyesi 21 Ocak’ta %78,72 civarında. BTC’nin hakimiyeti en son altı ay önce Temmuz 2022 ortalarında bu kadar yüksekti.

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