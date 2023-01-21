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Varsa Yoksa Bitcoin! En son 2018 Yılında Gördüğü Seviyeden Ne Kadar Uzak?

Bitcoin en son 2018 yılında ulaştığı yüksek değerden çok uzak görünüyor. Bunun birden fazla sebebi bulunabilir. Peki bu değer ne kadar uzak?
23:30
21 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

21 Ocak 2023’te bitcoin fiyatı Cumartesi günü sabah 5’te adet başına fiyatı 23.333 dolar ile 24 saatin en yüksek seviyesine ulaştı. Tüm kripto ekonomisi, ABD doları karşısında %7,2 yükseldikten sonra şu anda 1,05 trilyon dolar değerinde.

Bitcoin’in fiyat artışı, kripto para biriminin piyasa değerinin 443 milyar dolara tırmanmasıyla birlikte, kripto varlığının binlerce kripto varlığı arasındaki hakimiyet seviyesinin %40 bölgesini aşmasına yol açtı.

Bitcoin’in Dominansı Giderek Artıyor!

Bitcoin 21 Ocak’ta 23.000 dolar bölgesinin üzerine çıktı ve kripto varlığın değeri şu anda 30 gün öncesine göre %37,2 daha yüksek. Artış, BTC’nin baskınlık seviyesini %40 bölgesinin üzerine çıkardı. Coinmarketcap verilerine göre, BTC’nin 21 Ocak’taki baskınlık seviyesi %42,4 civarında.

Lider kripto varlığın baskınlık seviyesi Ocak 2023’ün ilk haftasından sonra %40 bölgesinin üzerine çıktı. Kripto ekonomi toplayıcısı Coingecko, 21 Ocak’ta Bitcoin’in hakimiyetinin %41,1 civarında olduğunu belirtiyor. Bitcoin’in hakimiyeti, kripto para biriminin piyasa toplam değerinin kripto ekonomisinin tüm piyasa değerlemesine bölünmesiyle elde ediliyor.

2009’dan 2017’ye kadar BTC’nin baskınlık seviyesi %80 aralığının üzerinde kalmıştı. Ancak %80’in altına düştükten sonra, hakimiyet seviyesi bir daha asla bu konuma geri dönmedi. BTC’nin baskınlığı bugün %41-42 civarındayken, CG ölçümleri ikinci lider kripto varlığı olan Ethereum’un (ETH) baskınlık seviyesinin %18,4 civarında olduğunu gösteriyor.

Altcoin’lerin Dominans Oranları Nasıl?

CMC verilerine göre ETH’nin hakimiyetinin de bir miktar arttığı görülüyor. ABD doları değerinde %19,3 civarında olduğunu gösteriyor. Ocak 2023’teki diğer önemli baskın oyuncular arasında %6,33 pazar hakimiyetine sahip olduğu için Tether (USDT) ve Binance Coin (BNB)% 4,57 civarında bir hakimiyet seviyesine sahipti.

Cumartesi öğleden sonra Doğu Saatiyle 11:30’da CMC istatistiklerine göre, stablecoin USDC yaklaşık %4,13’lük bir piyasa hakimiyetine sahipken, XRP’nin piyasa hakimiyeti yaklaşık %1,99’dur. BTC, ETH, USDT, BNB, USDC ve XRP arasında, altı coinin tamamının hakimiyet seviyesi 21 Ocak’ta %78,72 civarında. BTC’nin hakimiyeti en son altı ay önce Temmuz 2022 ortalarında bu kadar yüksekti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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