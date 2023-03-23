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2020 yılı sonundan beri popüler altcoin SEC’in kendisini menkul kıymet olarak mahkeme salonunda ispat etmesini bekliyor. SEC’in elindeki argümanlar, uzmanlarının bu alanda yeterince uzman olmayışı, Hinman’ın yaptığı menkul kıymet yorumları ve birçok şey SEC’in işini fazlasıyla zorlaştırdı. Ancak artık sona geliniyor. Daha da önemlisi XRP davadan sonrası için şimdiden hazırlanıyor.

Ripple (XRP) Geleceği

Devam eden yasal mücadelelere rağmen, Ripple‘ın XRPL ekosistemi XRP’nin faydasını artırmak için yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Davanın bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Dahası Ripple yönetimi her ihtimale hazır. Kabaca 100 milyon doları hukuki mücadele ve ceza tazminatı için çoktan ayırdılar. O halde yapılacak tek bir şey kalıyor. Davadan sonrasına hazırlanmak. Çünkü Ripple davayı kaybetse bile borsalardaki token satışının menkul kıymet sınırlamasına girmeyişinden dolayı Coinbase gibi devler onu yeniden listeleyecek. SEC istediği tazminatı aldıktan sonra XRP’yi rahat bırakacak ve diğerleriyle uğraşmaya başlayacak.

Bu XRP’nin hukuki açıdan güvenli liman olarak görülmesini de sağlayabilir. SEC’in Ripple, Grayscale, Coinbase ve diğerleriyle devam eden mücadelesi gelecekteki kripto mevzuatlarına temel oluşturacak. Şimdilik Ripple cephesi kazanma ihtimalini sıfır olarak görmüyor ve kaybettikleri senaryo için de her türlü hazırlıkları var.

XRP Coin Yükselir Mi?

Uzun vadede istikrarlı bir yükseliş yaşaması bugünden bakıldığında mantıklı görülüyor. Davadan bağımsız olarak XRPL üzerinde devam eden çalışmalar onu daha işe yarar hale getiriyor. Messari tarafından yakın zamanda yayınlanan bir yazı, XRP’nin değerini tanımlarken Ripple XRPL ekosisteminin derinlemesine bir analizini sundu. Ripple’ın XRPL para birimi değişim özelliği, platformun ticaretinin bel kemiği haline geldiğinden beri en popüler kullanımlarından biridir. Bu özelliğin bir sonucu olarak, XRP, kullanıcı tarafından minimum çaba ve zaman harcanarak diğer kripto para birimleri ve hatta fiat para birimi ile takas edilebilir.

Dahası, XRPL’ye NFT özelliği de eklenmiştir ve DEX’ler şu anda bunun üzerine inşa edilmektedir. Bu hamlelerle XRP’nin kullanım alanı ve potansiyel uygulamaları genişletildi. XRPscan tarafından bildirildiği üzere, XRPL işlemlerinde son zamanlarda istikrarlı artış devam ediyor. XRP Ledger ölçümlerine göre, defter üzerinde işlenen işlem sayısı bir yıldan uzun bir süredir ilk kez 2 milyonu aştı.

Ripple, XRPL üzerinde akıllı sözleşmelerin ve merkezi olmayan uygulamaların oluşturulmasını sağlayan EVM test ağının onaylanmasıyla kısa süre önce haberlere konu oldu. EVM test ağı, şirketin geliştirici odaklı projesi RippleX tarafından onaylandı ve XRP’nin potansiyelini genişletti. MVRV şimdilik XRP Coin’in aşırı değerlendiğini gösterse de temeldeki fayda üretimi ve genişleme uzun vadede yatırımcıların yüzünü güldürebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.