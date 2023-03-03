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Uzun Lafın Kısası Durum Bu! Ünlü Uzmanların Güncel Kripto ve Bitcoin (BTC) Yorumları!

Kripto paralar için bir sonraki durak ne? Uzmanlar bu son düşüşü bekliyor muydu?
16:53
3 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paralarda volatilite yeniden artıyor ve yatırımcılar güne can sıkan kayıplarla başladı. Erken saatlerde BTC sert biçimde düştü. Son zamanlarda makro ekonomik veriler iyi gelmiyor ve toplu satışların tetiklediği düşüş son 2 aydaki yükseliş dönemini hatırlatıyor. Tek bir farkla, bu sefer tam tersi yöne hareket ediyor.

Bitcoin (BTC) Yorum

Son dönemde yaşanan kripto para şirketi iflasları ve bankacılık sorunlarının şokunu üzerinden atamayan Bitcoin yatırımcıları bir başka potansiyel sorunla daha karşı karşıya kalabilir. Güçlenen dolar piyasaları tehdit etmeye devam ediyor. ABD Dolar Endeksi (DXY), ABD Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürmek için gösterge faiz oranlarını artırmaya devam edeceği beklentisiyle 3 Şubat’taki 100,82 seviyesinden %4 yükseldi. Yeni ABD verileri bir resesyonun henüz yakın olmadığını gösterirken ihtiyatlı bir hava var.

Bloomberg anketine katılan ABD’li imalatçıların %90’ı tedarik zinciri sorunlarının hafiflemesine rağmen girdi fiyatlarındaki artıştan şikayetçi. Sorun pandemi dönemindeki kadar şiddetli olmasa da anket, Fed’in agresif faiz artışlarına rağmen enflasyonist baskının ortadan kalkmadığını gösteriyor. Bu durum Bitcoin üzerinde satış baskısının devam edebileceği anlamına geliyor.

Bank of America Global Research, Fed’in faiz oranını mevcut %4,5-4,75 aralığından neredeyse %6’ya yükseltmesini bekliyor. Teorik olarak, Bitcoin gibi “daha riskli” varlıklar üzerinde aşağı yönlü baskı eğer bu görüş Fed tarafından da 22 Mart tarihinde teyit edilirse artmaya devam edecektir.

Kripto Para Uzmanları Yorum

Teknik açıdan bakıldığında, ABD Dolar Endeksi klasik bir yükseliş dönüş formasyonunun oluşması nedeniyle önümüzdeki aylarda %4,5’in üzerinde yükselmeye hazır görünüyor. DXY 105,25’lik boyun çizgisinin üzerine başarıyla çıkarsa, 2023’te 109,75’e doğru genişletilmiş bir toparlanma olasılığı daha yüksek olacaktır. Independent Reserve’ün trade müdürü John Toro şunları yazdı;

“Herhangi bir likidite endişesi piyasa koşulları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olacak ve bazı müşteri fonlarının erişimini ve kullanılabilirliğini etkileyebilir”.

Teknik olarak Bitcoin, iki önemli üstel hareketli ortalamasının (EMA) üzerinde güçlü bir şekilde tutunarak kısa vadeli yükseliş eğilimini sürdürdü. Kısa vadede 22.500 seviyesinin tekrar kazanılması ve 21.770 doların kaybedilmemesi yükseliş ihtimalinin devam edeceği anlamına gelir. Kaleo ve Poppe gibi birçok analist 22.000 doların altına bir testin orta vadeli yükseliş görünümünü etkilemeyeceğini günlerdir söylüyordu. Elliot dalga teorisine göre onlarca analist bu düzeltmeye kesin gözüyle bakıyordu. Şimdi gözler 14 Mart tarihinde açıklanacak olan ABD enflasyonunda olacak. Eğer aylar sonra enflasyon yükseldiyse DXY ve BTC için beklenen kırılımlar gelir. Her iki senaryoda volatilite daha da artacak gibi görünüyor.

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