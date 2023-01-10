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Bitcoin (BTC) yeniden eski parlak günlerine dönmek için gün sayarken, önde gelen bir ABD’li yatırımcı çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bill Miller: Bitcoin, Toparlanmaya Devam Edecek!

Amerikalı yatırımcı ve fon yöneticisi Bill Miller III, Bitcoin’e yönelik önemli bir değerlendirme yaptı. Bitcoin’i farklı bir varlık olarak tanımlayan uzman, iyimser bir tablo çiziyor. CNBC’de yayınlanan bir program sırasında Miller III, BTC‘yi diğer varlıklarla karşılaştırdı. Uzmana göre, Fed COVID-19 salgını sırasında piyasayı kurtarmak için müdahale ederken, BTC ağı kesintisiz çalıştı. Ayrıca Miller III, BTC fiyatın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.045 dolardan önemli ölçüde düşmesinin normal olduğunu belirtti. Miller’a göre, bu çöküşten ziyade Bitcoin’in döngülerine ait normal bir süreç.

Yönetici, Mart 2020’de meydana gelen çöküşten sonra hisse sentlerinin en düşük seviyelerinden sadece %70 arttığını açıkladı. Aynı dönemde Btcoin fiyatı ise %190 arttı. Bu nedenle, karşılaştırma yapıldığında, BTC daha iyi performans sergiledi. Miller ayrıca, FTX ve Celsius gibi krizlerin Bitcoin ile hiç bir alakası olmadığına dikkat çekti. Uzman bu tür iflasların ve kaosun BTC ile karıştırılmaması gereken merkezi vakalar olduğunu açıkladı. Bitcoin’in önemli ölçüde farklı olduğunu anlamanın önemine işaret eden Miller, BTC’nin yoluna devam edeceğine inanıyor.

Halving Vurgusu!

Yüksek volatilitenin farkında olduğunu belirten yönetici, Bitcoin’in henüz emekleme aşamasına olan bir varlık olduğunun altını çizdi. Uzman, BTC için yükseliş eğilimini dile getirdi ve fiyatın yıl sonuna doğru toparlanmasını beklediğini belirtti. Miller’ın dikkat çektiği kilit faktörlerden biri, 2024’te gerçekleşmesi beklenen BTC yarılanması. Analistler, halving sürecinde ve öncesinde Bitcoin’in fiyatında önemli oranda artış bekliyor. Miller’a göre, Bitcoin “yeni bir varlık sınıfı” ve Bitcoin ağı her geçen gün daha güçlü ve daha güvenli hale gelerek önemli değer deposu olacak.

Bitcoin, geçen hafta son derece dar bir aralıkta işlem görüyordu ve günlerce 16.800 dolar seviyesinde sabitlendi. Ancak geçen haftanın sonuna doğru küresel piyasalarda, özellikle hisse senetlerinde hareketlenme başladı. Mevcut rallideki itici faktörler arasında Çin‘in COVID kısıtlamalarını hafifletme kararı yer aldı. Analistler ayrıca Federal Rezerv’in ve dünya çapındaki diğer merkez bankalarının faiz oranı artış hızını yavaşlatacağına işaret arıyorlar.