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Uzun Lafın Kısası! 3 Uzman Forbes’a Konuştu: Bitcoin’de Bu Senaryolara Hazır Olun!

Bitcoin (BTC) sürpriz ralliler ile son günlerde yeniden şaha kalkarken, önde gelen 3 uzman Forbes'a konuştu. 
19:00
15 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) sürpriz ralliler ile son günlerde yeniden şaha kalkarken, önde gelen 3 uzman Forbes’a konuştu.

Temkinli Duruş: ‘Buna Bağlı’

2022, Bitcoin dahil tüm kripto para birimleri için çok zor geçti. Bitcoin, 2022’de piyasa değerinin yaklaşık %65’ini kaybetti. Kripto borsası FTX’in neden olduğu domino etkisi ve mevcut makroekonomik koşullar uzmanların Bitcoin konusunda iyimser olmasının nedenlerinden biri. Ancak, uzmanların iyimser olduğu en büyük etken ise 2024’te gerçekleşecek olan Bitcoin‘in halving etkinliği. Bitcoin halving etkinliği, madencilerine verilen Bitcoin ödüllerinin yarıya indirildiği her dört yılda bir gerçekleşir. Halving, arzın daralmasına yardımcı olduğundan, bu olay genellikle Bitcoin’in fiyatı için olumlu olarak görülüyor. Tarihsel olarak yarılanma, Bitcoin fiyatına ivme kazandırmak için çok iyi bir katalizör görevi gördü. MuffinPay’in kurucusu ve CEO’su Dileep Seinberg’e göre, Bitcoin’in fiyat hareketi, enflasyonist endişeler ve ABD Merkez Bankası ve diğer merkez bankalarının faiz artışları gibi makroekonomik faktörlere bağlı.

Bunun dışında, ekonomik yavaşlama veya durgunluk korkularının azalması da Bitcoin fiyatlarını etkileyebilir. Yönetici, yatırımcıların 2023’te Bitcoin‘e yatırım yapma konusunda temkinli olmaları gerektiğini düşünüyor, çünkü küresel ekonomideki riskler henüz sona ermedi.  KoinX’in kurucusu Punit Agarwal, enflasyon ve durgunluğun kripto yatırımcılarının 2023’te bile dikkat etmesi gereken ana temalar olduğuna dikkat çekiyor. Uzmana göre, yatırımcılar, Bitcoin dahil büyün kripto paralara yatırım yaparken dikkatli olmalı.

İyimser Tablo!

Aksine, bazı piyasa uzmanları Bitcoin’e tamamen inanıyor ve yeniden yükselişe geçmesini bekliyor. ZebPay’in operasyon müdürü Raj Karkara, Bitcoin konusunda oldukça iyimser bir tablo çiziyor. Yöneticiye göre, Bitcoin’in temelleri, piyasa koşullarından bağımsız olarak kaya gibi sağlam olmaya devam ediyor. Uzman ayrıca, piyasa istihbarat firması Glassnodes‘in, dolaşımdaki Bitcoin’in %60’a yakınının 2022’de henüz hareket etmediğini ve uzun vadeli yatırımcıların Bitcoin’de hala iyimser olduğunu belirten araştırmalarından birine bir örnek verdi. Bitcoin, makroekonomik ters rüzgarlar olmaması koşuluyla 2023’te yeniden yükselebilir.

Sonuç olarak, Bitcoin hakkında farklı görüş ve tahminler var. Bitcoin‘in bundan sonra nereye gideceğini yalnızca zaman gösterecek. Dirençli yapısıyla tanınan Bitcoin, geçmişte toparlanmayı başardı. Geçtiğimiz on yıl boyunca, birkaç kıdemli uzman, Bitcoin balonunun yakında patlayacağını tahmin etti. Ancak, Bitcoin her ayı döngüsü sonunda yeni zirvelere çıkarak kendini kanıtladı.

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