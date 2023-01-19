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Uzun Lafın Kısası! Nam Salan Analist ve 1 Rapor Teyit Etti: Bitcoin’de Tek Senaryo Var!

Bitcoin (BTC) sürpriz rallisi ile yeniden heyecan yaratırken, mevcut rallinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. 
12:00
19 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) sürpriz rallisi ile yeniden heyecan yaratırken, mevcut rallinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Bitcoin ve Hisse Senetleri: En Düşük Seviyede!

Geçen hafta kripto para piyasasındaki güçlü yükselişin ardından, BTC ve ABD hisse senetleri arasındaki korelasyon düşüyor. Şu an itibariyle, BTC‘nin Nasdaq ile 30 günlük korelasyonu, bir yıldan uzun süredir görülmeyen bir seviye olan 0,29’da bulunuyor. Uzmanlara göre azalan korelasyon genelde olumlu bir gelişme olarak kabul edilir. Yakın tarihli bir raporda, Arcane Research Kıdemli Analisti Vetle Lunde, BTC ve ABD hisse senetleri arasındaki korelasyonu genellikle etkileyen dört faktöre dikkat çekti. Bu unsurlar, BTC’yi diğer riskli varlıklarla bir araya getiren kurumsal yatırımcıları, BTC’yi tutan gelişim şirketlerini, madencilerden gelen satış baskısını ve düşük faiz oranı ortamını içeriyor.

Ancak 2022 yılında yaşanan gelişmeler bu faktörlerin neredeyse tamamının yön değiştirmesine neden oldu. Örneğin, Tesla ve madenci şirketleri, varlıklarının bir kısmını zaten sattıkları için artık fazla Bitcoin tutmuyorlar. Buna karşılık, Fed’in agresif faiz artırımları yaklaşık on yıldır devam eden gevşek para politikalarına son verdi. Uzmana göre,  2022’ye kıyasla, halka açık şirketler çok daha az BTC’ye sahip, madencilerin satacak daha az BTC’si var ve birkaç kurumsal oyuncu piyasadan ayrıldı. Tüm bu faktörler, Bitcoin ve hisse senetleri arasındaki korelasyonların azalmasına neden oluyor.

Arcane Raporu: Toparlanma Devam Edecek!

Belirli olaylarının BTC ile ABD hisse senetleri arasındaki korelasyonda artışa yol açabileceğini belirtmekte fayda var. Aralık ayında enflasyonun %6,5’e düştüğünün açıklanmasının ardından BTC, ABD hisse senetlerini sıkı bir şekilde takip etti.  Hafta sonu, kripto para birimleri yaklaşık bir yılın en etkileyici rallilerinden birinde yükseldi. Bitcoin ve altcoin‘ler kilit direnç seviyelerinin üzerine çıktı ve rallilerini sürdürdü. Kripto piyasası piyasasının değeri geçen yılın Kasım ayından bu yana görülmeyen bir seviye olan 1 trilyon dolara yaklaştı.

Bitcoin, 21.500 doların üzerinde yerel bir yüksekliğe ulaşırken, Ethereum yaklaşık 1.600 dolara tırmandı. Her iki kripto para da geçen hafta yaklaşık %20 değer kazandı. Solana, Shiba Inu ve Avalanche, son yedi gün içinde yaklaşık %35 kazançla ilk 20 kripto arasında en iyi performans gösterenler oldu. Arcane, kripto piyasasının kısa vadede istikrar kazanacağına inanıyor.

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