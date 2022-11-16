Bu yıl ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarını takip eden altı günün beşinde başta Bitcoin (BTC) olmak üzere, altcoin'lerin genelinde yönün tersine döndüğü görüldü. Peki bu neden oluyor? Detaylar haberimizde.

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Bu yıl ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) faiz kararlarını takip eden altı günün beşinde başta Bitcoin (BTC) olmak üzere, altcoin’lerin genelinde yönün tersine döndüğü görüldü.

Fed Faiz Kararı Sonrası Dikkat Çeken Hareketlilik

En büyük kripto para BTC‘nin fiyatı, Fed’in faiz artırımına gittiği gün keskin bir yükseliş gösterdikten sonra üç kez düştü ve Fed’in faizleri artırdığı diğer iki günde de düştü. Bir keresinde, BTC’nin fiyatı Fed’in faiz artırdığı gün yükseldi ve ertesi gün yukarı yönlü ivmesini sürdürdü.

Analistler, hızlı geri dönüşlerin, yatırımcıların hızlı bir şekilde kâr etme veya volatil bir makroekonomik ortamda kendilerini daha riskli varlıklardan uzaklaşmaya çalıştıklarını gösterdiğini söyledi. Bu yatırımcılar, ABD ekonomisi ve dünya üzerinde derin bir etkiye sahip olabilecek Fed’in faiz kararlarının ardından kripto para piyasalarının yönünü tahmin etmeye çalışarak hareket ediyorlar.

Path Trading Partners kurucu ortağı ve baş piyasa stratejisti Bob Iacchino, “Çoğu zaman, ilk hareket devam eden hareket değildir çünkü bu pozisyon ayarlama modunun hareketidir. Başka bir deyişle, insanlar sonucun ne olacağını düşündüklerine göre pozisyon alırlar ve kesin sonucu aldıklarında pozisyonlarından çıkarlar.” dedi. Örneğin, 4 Mayıs’ta Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizi 50 baz puan ya da yüzde 0,5 puan artıracağını açıkladığında, yatırımcılar Fed’in enflasyonu kontrol altına alma çabasındaki şahinliğini memnuniyetle karşıladıklarından Bitcoin o tarihte yüzde 5,2 yükseldi. Ancak, ertesi gün Bitcoin’in fiyatının yüzde 8 düştüğü görüldü.

15 Haziran’da ise Fed’in faizi 75 baz puan artırarak enflasyonla mücadele çabalarını artırmasının ardından Bitcoin yüzde 2 yükseldi. Ancak 16 Haziran’da BTC fiyatı yüzde 9,7 düştü.

Kripto para piyasasının Fed’in faiz artırımlarını takip eden günlerdeki geri dönüşleri, hisse senedi piyasalarının bu günlerdeki performanslarından farklı olarak gerçekleşti. Örneğin, bu yıl Haziran ve Temmuz ayları dahil Fed’in faiz kararı günün takip eden altı günün yalnızca ikisinde S&P 500’ün ertesi günde tersine döndüğü görüldü. Bunun dışında S&P önceki seyrini takip etti. Iaccino, bu ayrışmayı “S&P 500 günlük yatırımlara çok daha fazla entegre olmuş durumda, bu yüzden çok daha az volatilite oluyor. Kripto paralarda ise bir varlığın ne olduğuna duygusal olarak yaklaşım söz konusu, bu da volatilitenin çok daha yüksek olmasına neden olyuor.” sözleriyle açıkladı.

Oanda’nın Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, genel olarak Fed günlerinden önce ve sonra volatilitenin tüm varlık sınıfları için tipik olandan daha yüksek olduğunu belirtirken, “Normalde Fed kararlarından önce sınırlı bir duruş görürüz, ancak bu yıl farklıydı çünkü herkes Fed pivotunun ne zaman gerçekleşeceğinin öngörmek için çabalıyordu.” dedi. Moya, Fed’in sıkılaştırmayı tamamladığına inanılana kadar bu durumun devam edeceğine inanıyor.

Bu Tarihe Dikkat

Bir sonraki faiz kararı 14 Aralık 2022 tarihindeki FOMC toplantısının ardından 22.00’da açıklanacak. Geçmiş veriler ışığında piyasa uzmanlarının ve analistlerinin işaret ettiği gibi, fiyattaki volatiliteden etkilenmemek adına bu tarihte ve takip eden birkaç günde Bitcoin ve altcoin’lerde işlem yapmamak doğru bir tercih olabilir.