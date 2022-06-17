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Uzmanlar Hemfikir: Bitcoin’in Yeniden Yükselmeye Başlaması İçin Bu Şart!

Kripto para piyasası çalkantılı bir süreçten geçerken, uzmanlar Bitcoin'in (BTC) yeniden eski parlak günlerine dönebilmesi için gerekli olan şartı açıkladı. 
11:19
17 Haziran 2022
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Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası çalkantılı bir süreçten geçerken, uzmanlar Bitcoin’in (BTC) yeniden eski parlak günlerine dönebilmesi için gerekli olan şartı açıkladı.

Glassnode, Acı Tabloyu Ortaya Koydu

Bitcoin (BTC) büyük satış baskısı ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. BTC, şu anda %2 düşüşle 21.122 dolardan işlem görüyor Bu hafta, büyük çaplı satış ve tasfiyelerin haftası oldu. Zincir üstü veri sağlayıcı Glassnode şu açıklamayı yaptı:

Bitcoin yatırımcıları geçen hafta tarihin en büyük USD cinsinden ”gerçekleşen kaybını” yaşadı. Bu hafta, 4,23 milyar doların üzerinde net zarar gerçekleşti. Bu, 2021’deki tüm büyük satışları gölgede bırakıyor ve Mart 2020’den 3 kat daha büyük.

 Ayrıca Glassnode, kısa vadeli yatırımcıların karşı karşıya kaldığı gerçekleşen kayıpları, günlük piyasa değerinin %0.01’i oranında açıklıyor. Ancak Glassnode’a göre bu, önemli olmakla birlikte, kısa vadeli yatırımcınarın kayıpları son 5 yıldaki büyük satışlar kadar büyük değil. Öte yandan, uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları günlük piyasa değerinin %0,007’sine eşit büyük kayıplar gerçekleştirdi. Glassnode’a göre, bu, neredeyse Mart 2020 kadar büyük ve 2021-22 döngüsündeki ilk büyük uzun vadeli yatırımcı kapitülasyonu olayı.

2 Uzmandan Kritik Açıklama

Bitcoin, Çarşamba günkü Fed açıklamasından sonra kısa vadeli bir toparlanma yaşarken, ivmesini koruyamadı. Son 24 saat içinde Bitcoin, 20.000 bin dolarlık destek seviyesinin gölgesinde başka bir büyük satış yaşıyor. Popüler kripto analisti Lark Davis’e göre, Bitcoin 20.000 dolar ve Ethereum 1.000 doların altına düşerse, işler çok hızlı bir şekilde kaosa dönüşebilir Piyasada çok sayıda tasfiye gerçekleşebilir ve yatırımcılar buna hazır olmalı. Bloomberg’e konuşan Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, ABD’nin resesyona girme olasılığının arttığını söyledi. Fed’in şu anda nihai hedefi yükselen enflasyonu düşürmek ve önümüzdeki yıl daha fazla faiz artırımı yapmak.

Novogratz, Fed’in mevcut niceliksel sıkıştırma politikasından vazgeçmeye karar vermediği sürece, Bitcoin’in tekrar yükselmeye başlaycağına dair çok az umut olduğunu söyledi. Ünlü yatırımcıya göre, taban fiyatın hangi seviyede olduğunu kimse bilmiyor! Ama  kesinlikle birkaç ay sürecek bir konsolidasyona giriyoruz. Birçok analist uzun vadede iyimserliğini korurken, makroekonomik ortamın ve reses yon riskinin Bitcoin fiyatı üzerinde etkisini sürdürecği konusunda hemfikirler.

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