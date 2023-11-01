  Uzmandan Bu Altcoin’de 0,90 Dolar Müjdesi! Fiyat Bu Ay İçinde Yüzde 52 Artabilir!

Ripple‘ın ekosistem altcoin’i XRP‘nin fiyatı kripto para piyasasının genelindeki yukarı yönlü ivmenin son günlerde artmasının ardından 0,59 dolar civarında kalmaya devam ediyor. Fiyatın önünde kırılmayı bekleyen dirençlere rağmen kripto para analistleri Kasım ayında altcoin’den olumlu bir sonuç bekliyor.

XRP’nin Önündeki Direnç: 0,68 Dolar

Kripto para analisti CrediBULL Crypto, XRP’nin fiyatının önemli bir direnç seviyesine dayandığını ve bunun altcoin’in direnci kıramaması halinde büyük bir düşüşle sonuçlanabileceği konusunda uyardı. Son dönemde kripto para piyasasının genelindeki olumlu ivmeyle artan XRP’nin fiyatı, son bir hafta içinde yüzde 6 gibi etkileyici bir oranda arttı. Analist, XRP’nin 0,70 doların hemen altında önemli bir dirençle karşı karşıya olduğuna inandığını belirterek şunları söyledi:

Eğer XRP 0,68 dolar direncinin aşabilirse bu çok büyük bir yükselişin işareti olacak ve direnci kırması halinde 0,90 dolar civarındaki daha yüksek seviyelere ulaşma ihtimali oldukça yüksek.

Analistin öngörüsünün gerçekleşmesi ve XRP’nin 0,90 dolara doğru bir yükselmesi altcoin için güncel fiyatlarla yüzde 54’ün üzerinde oldukça yüksek bir artışa karşılık geliyor.

Başka bir kripto para analisti Pentoshi ise daha önce 0,54 doların üzerindeki bir kırılmanın altcoin için 0,62 dolar ile 0,63 dolar aralığına kadar bir sıçramayı tetikleyebileceğini tahmin etmişti. Nitekim XRP, günün ilk saatlerinde hafif bir düzeltme yapmadan önce 0,61 dolara kadar çıkarak analistin bu öngörüsünü gerçeğe dönüştürdü.

XRP İçin Sırada Ne Var?

Öte yandan CrediBULL, XRP‘nin önündeki direnç seviyesini aşmasının daha yüksek seviyelere çıkması ve kırılım olmamasının fiyatta mutlak büyük bir düşüş anlamına gelmediğini de ekledi. Analist XRP’nin bu kırılım sonrası konsolide olarak yatay hareket edebileceğini belirtti.

Piyasa gözlemcileri ve uzmanlar, piyasa genelinde artan likiditenin ve 2024’ün ikinci çeyreğinde gerçekleşmesi beklenen Bitcoin‘in blok ödülü yarılanmasına giden yolda XRP’den bir süredir 2 dolara varan ve hatta aşan bir ralli bekliyor. Güncel verilerle XRP, son 24 saatte yüzde 2,74 yükselişle 0,5879 dolardan işlem görüyor. Veriler popüler altcoin‘in son 7 günde yüzde 5,8, son 30 günde ise yüzde 13,76 yükseldiğini gösteriyor.