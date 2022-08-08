Popüler bir analist, dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock ve kripto para borsası Coinbase arasındaki ortaklığın Bitcoin (BTC) fiyatını uzun vadede inanılmaz seviyelere çıkarabileceğini iddia ediyor.

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Popüler bir analist, dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock ve kripto para borsası Coinbase arasındaki ortaklığın Bitcoin (BTC) fiyatını uzun vadede inanılmaz seviyelere çıkarabileceğini iddia ediyor.

2 Senaryo: Bu Seviyeler, Mümkün mü?

Geçen hafta, ABD merkezli dev borsa Coinbase, dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock ile zengin müşterilere kripto para yatırımı fırsatı sunmak için birlikte çalışacağını duyurdu. Yeni bir strateji oturumunda, popüler program InvestAnswers sunucusu 443.000 YouTube takipçisine bu kritik ortaklığın Bitcoin‘in piyasa değerini en az bir trilyon dolar artırabileceğini söyledi ve şunları ekledi:

BlackRock, yönetimi altındaki varlıklarının %0,5’ini Bitcoin’e koyarsa, bu BTC’nin piyasa değerini 1,05 trilyon dolar etkiler, bu da Bitcoin’in fiyatını yaklaşık 75.000 dolar artırır. Yani, BTC fiyatı 98.000 dolara ulaşır. Bu, bugünkü fiyattan %326’lık bir artış anlamına geliyor. Bu senaryo, tamamen mümkün.

Analiste göre, Blackrock yönetimi altındaki varlıkların %1’lik bir kısmını Bitcoin‘e ayırırlarsa, bu, piyasa değerine yaklaşık 2.1 trilyon dolar, fiyata ise 150.000 dolar ekler ve bu, Bitcoin’in gelecekteki fiyatını 173.000 dolara çıkarır. Bu, %652’lik bir artış anlamına geliyor. 10T Holdings CEO’su Dan Tapiero’nun dediği gibi, Blackrock bu oranı %5’e çıkarırsa, iste o zaman işler daha da farklı bir boyut kazanacak. Analiste göre, belki zamanla, belki önümüzdeki üç ila beş yıl içinde bu mümkün olabilir. Bu, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde Bitcoin fiyatını kolay bir şekilde 773.000 dolara çıkaracaktır. Analist, Dan Tapiero’nun yorumlarından ilham aldığını sözlerine ekledi. Önde gelen makro yatırımcı Tapiero’ya göre , BlackRock ve Coinbase arasındaki anlaşma Bitcoin’i 250.000 doların üzerine çıkarabilir. BlackRock’u Coinbase ile ortaklık sonrası çarpıcı bir grafik paylaşan yönetici, şu açıklamayı yaptı:

BlackRock, Bitcoin’in benimsenmesini artırmak için büyük bir makro fırsat. Bu ortaklık, BTC fiyatını 250.000 doların üzerine çıkarabilir.

Bitcoin, Altın ve Hazine Bonolarını Takip Edebilir

Bloomberg analistleri, BTC’nin zirvesinin %70 altında, ancak yine de Mart 2020’deki en düşük seviyesinden beş kat daha yüksek olmasının “potansiyelini gösterdiğini” söyledi. Uzmanlar, 20.000 dolarlık bölgeyi kilit destek olarak gösterirken ve 2018-19’daki 5.000 dolar seviyesine benzer bir taban inşa edilmesini beklediklerini belirttiler.

Araştırmacılar, Bitcoin‘in yaklaşık on yıl önce başlangıcından bu yana en iyi performans gösteren varlıklardan biri olduğu sonucuna vardı. Rapora göre, Bitcoin, hazine bonoları veya altınla daha uyumlu olacak şekilde hareket edecek ve bu yüzden daha istikrarlı bir fiyat hareketi izleyebilir.