Uzman analist, 179 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin (BTC) ve 2021'in yıldızı parlayan altcoin'in yılın geri kalanında nasıl performans göstereceğine olan inancını haritalandırdı.

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Yakından takip edilen anonim kripto para analisti Inmortal, 179 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin (BTC) ve 2021’in yıldızı parlayan altcoin‘lerinden Solana’nın (SOL) yılın geri kalanında nasıl performans göstereceğini haritalandırdı.

Bitcoin’de İlk Hedef 32 Bin 500 Dolar

İlk olarak en büyük kripto para birimi için analizini paylaşan analist, Bitcoin fiyatı için yılın geri kalanındaki beklentisini şu şekilde ifade etti:

Yılın geri kalanında ölesiye sıkılacaksınız. İnsanların panikle satması için 25 bin – 27 bin dolar yeniden ziyaret edilecek. İnsanların FOMO’yu satın almasını sağlamak için ise 38 bin dolar yeniden ziyaret edilecek. Değerli kripto paralarınızı işte böyle çalıyorlar.

Inmortal, Bitcoin’in kısa vadede 32 bin 500 dolardaki dirence doğru sert toparlanmasını bekliyor.

BTC, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde yükselişle 31 bin 273 dolardan işlem görüyor.

“Solana, Ethereum’un İzinden Gidiyor”

Analist, 2021’in yıldızı parlayan altcoin’lerinden akıllı sözleşme platformu Solana için de dikkat çeken bir analiz sunuyor. Inmortal’a göre SOL, ETH’nin değerinin yüzde 95’ini kaybetmeden ve 70 dolar civarındaki dip bölgeye ulaşmasının ardından bin 400 dolarda ulaştığı 2017’nin Temmuz ayı ile 2021’in Ocak ayı arasındaki piyasa yapısını takip ediyor gibi görünüyor.

Inmortal’ın grafiğine bakıldığında, kripto para analisti, yeni bir boğa piyasasının başlamasından önce SOL’un bu yılın sonuna kadar 20 dolarda dip yapmasını beklediği görülüyor. Ancak kısa vadede, altcoin’in rekor seviyesinden büyük düşüş yaptığını söylediği için SOL’da yükseliş bekliyor:

Burada daha fazla SOL satın alıyorum. Tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 86’lık bir düşüşün ardından bu benim için ömür boyu sürecek bir fırsat.

Inmortal’ın paylaştığı grafiğe bakıldığında, SOL’un günlük fiyat grafiğinde kısa vadeli trend dönüşü olasılığını masaya getiren bir yükseliş ayrışması olduğu görülüyor.