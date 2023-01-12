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Uyuyan Dev Uyandı!! Uzmanlar Bloomberg’e Konuştu: Bitcoin Buraya Gidecek!

Bitcoin (BTC) 18.000 dolar seviyesini geçmeyi başarırken, önde gelen bir yatırım uzmanı Bloomberg'e tahminleri paylaştı. 
10:30
12 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) 18.000 dolar seviyesini geçmeyi başarırken, önde gelen bir yatırım uzmanı Bloomberg’e tahminleri paylaştı.

‘Bitcoin, Yoluna Devam Edecek’

Kripto para piyasası 2022’de adeta felaketi yaşarken, Bitcoin 2023’te istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Bitcoin bugün yine ivme kazanarak, 18.385 dolara kadar yükseldi. BTC, an itibariye 18.142 dolardan işlem görüyor. 2020’den bu yana en uzun yükseliş serisini işaret eden dokuz günlük rallisi sırasında, lider kripto para birimi %10’dan fazla değer kazandı.  Ethereum’un (ETH) 1.400 dolar seviyesini aşmasıyla önde gelen altcoin‘ler de yeşilde. Daha önce bildirildiği üzere Ava Labs, kısa süre önce teknoloji devi Amazon’un bir yan kuruluşu olan Amazon Web Services ile bir ortaklık anlaşması imzaladı. Sonuç olarak, AVAX fiyatı çift haneli artış kaydetti.

Uzmanlar, Bitcoin‘deki bu son artışı, enflasyon beklentilerindeki azalmaya ve Federal Rezerv’in faiz artırımlarını yavaşlatması beklentisine bağlıyor. ABD merkezlik yatırım şirketi Tallbacken Capital Advisors’tan Michael Purves, Bloomberg’e Bitcoin’deki yükselişin devam edeceğini belirtti. Uzmana göre, makroekonomik şartların değişmesi ve yaklaşan halving nedeniyle Bitcoin 2023’te değer kazanmaya devam edecek. Bitcoin geçen sene %60’ın üzerindeki değer kaybetti. Sert düşüş, FTX borsasının iflası ve diğer kir kaz krizden kaynaklandı.

20.000 Dolar, Sembolik Önem Taşıyor!

Uzmalara göre, bazı FOMC üyeleri, enflasyonun bu yılın sonuna kadar istene seviyeye ulaşacağına inanıyor. Eğer bu gerçekleşirse Fed için dikkate değer bir başarı olur. Ancak bu, Fed’in faiz oranlarını artırmaya devam etmeeyceği anlamına mı geliyor?  Bazı uzmanalra göre, Fed enflasyonun düşmesi durumunda bile sıkı para politikasına devam edebilir. Diğer yandan eski FTX direktörü Nishad Singh, borsanın çökmesine ilişkin soruşturma kapsamında ABD’li savcılarla bir araya geldi. Davaya dair haberler gelmeye devam ediyor ve domino etkisi yakın zamanda ortadan kalkacak gibi görünmüyor. Analistler, genel olarak, kripto para birimleri söz konusu olduğunda en kötüsünün geride kaldığını söylüyor. AvaTrade analistine göre, BTC‘nin 20.000 doların üzerine çıkması yatırımcılar arasında bir miktar güveni yeniden canlandırabilir.

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