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Usta Trader’dan Yatırımcılara Bitcoin Uyarısı: Başlıyor!

Kripto para analisti ve trader'ı Nicholas Merten, Bitcoin'in (BTC) fiyatındaki son sıçramanın yaklaşan bir resesyon öncesinde muhtemelen bir boğa tuzağı olarak kalacağını belirterek yatırımcıları uyardı.
11:01
19 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ortaya koyduğu öngörüleri ile yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Nicholas Merten, Bitcoin‘in (BTC) fiyatındaki son sıçramanın yaklaşan bir resesyon öncesinde muhtemelen bir boğa tuzağı olarak kalacağını belirterek yatırımcıları uyardı.

Son Yükselişi Yeni Dip Oluşumları Takip Edebilir

DataDash’ın sunucusu Nicholas Merten, yeni bir strateji oturumunda 510 binden fazla YouTube abonesine 2023’ün başında Bitcoin’in fiyatındaki yükselişin son üç rahatlama rallisine benzediğini ve bunu yeni dip oluşumlarının takip edebileceğini belirterek şunlar söyledi:

Devam etmek ve yüzde artışını da vurgulamak istiyorum ve çok da benzer bir zaman diliminden bahsetmiyorum. Haziran’dan Ağustos’a kadar yüzde 43 olmak üzere yüzde 46’lık bir rahatlama rallisi gördük ve Kasım’dan Ocak’a kadar Bitcoin’in fiyatında yüzde 40’lık bir rahatlama hareketi oldu. Şimdi, bu rahatlama rallisi sırasında elde edilen tipik yüzdelik artışa ulaşıldı ve artık dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarmak istiyorum. Şu anda Bitcoin’in ne denli bir aşırı alım seviyesinde olduğundan bahsetmiyorum bile; Bitcoin fiyatı şu anda 10 Ocak 2021’den bu yana aşırı alıma ulaşılan en yüksek seviyede.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,15’lik düşüşle 20 bin 835 dolardan işlem görüyor.

Küresel Hisse Senetleri Yeni Bir Kripto Kışına Neden Olabilir

Merten, küresel hisse senetlerinde büyük para çıkışları görülmesinin varlık sınıfları ile olan yakın ilişkilisi nedeniyle yeni bir kripto kışı başlatacağı konusunda da iddialı bir öngörüde bulundu:

Hisse senetlerinin genel performansı ve bunun kripto para piyasası üzerinde nasıl bir etkisi olacağı söz konusu olduğunda, küresel hisse senetleri büyük bir çıkış içindeyse bundan şüphe etmeyin. Bir resesyona girersek ve hisse senedi piyasasının değeri daha düşük seviyelere inmeye başlarsa, düşüş trendini göstererek daha düşük tepeler ve daha düşük dipler oluşturmaya devam edersek, muhtemelen kripto para üzerinde de aynı etkiye sahip olacaktır. Bu korelasyonda bir kırılım görülene kadar bu bakış açısıyla yaklaşmalıyız.

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