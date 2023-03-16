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Silicon Valley Bank’ın iflası, kripto para piyasasının da oldukça çalkantılı bir süreç geçirmesine neden oldu. USDC ihraççısı Circle şirketinin Silicon Valley Bank’te ortalama 3,3 milyar dolar rezerv tutması, USDC’nin önemli bir kan kaybı yaşamasına neden oldu. USDC’de yaşanan bu kaos ise USDT’ye yaradı. USDT’nin piyasa değerinde pazar payında önemli bir yükseliş kaydedildi.

USDT’nin Pazar Payı Yükselişte

Son haftalarda yaşanan gelişmeler ve ABD’de tırmanan bankacılık krizi, kripto para piyasasının çalkantılı bir süreç geçirmesine neden oldu. Silicon Valley Bank’ın iflas etmesi, kripto para piyasasının son haftalardaki gidişatını önemli ölçüde şekillendirdi. Circle’ın Silicon Valley Bank’te ortalama 3,3 milyar dolar rezerv tutması, USDC‘de bir kaos yaşanmasına neden oldu. USDC, CoinMarketCap verilerine göre 11 Mart’ta 0,88 dolar seviyelerine kadar geriledi ve USDC’nin piyasa değeri de son 1 haftada 43 milyar dolardan 37,5 milyar dolara kadar düştü. USDC’deki bu kan kaybı ise USDT‘ye yaradı. Tether şirketinin ihraç ettiği ve piyasa değeri bakımından lider stabil kripto para birimi olarak kabul edilen USDT’nin piyasa değeri CoinMarketCap verilerine göre 75 milyar dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Ayrıca Glassnode verilerine göre USDT’nin pazar payında da oldukça önemli bir artış kaydedildi.

Stablecoin’ler Regülatörlerin Radarında

Son yıllarda blockchain teknolojisinin ve kripto para birimlerinin dünya çapında daha büyük bir popülariteye ulaşması ile birlikte birçok ülkedeki mali düzenleyici kurumlar da kripto ekosistemini adına güçlü bir düzenleyici çerçeve için çeşitli çalışmalar yürütmeye başladı. Kripto ekosisteminin temel taşlarından biri olan stabil kripto para birimleri de bu süreçte mali düzenleyici kurumların radarına girdi. Mayıs 2022 tarihinde yaşanan TerraUSD (UST) çöküşü de bu çalışmaların hız kazanmasına neden oldu. Başta USDT ihraççısı Tether olmak üzere çok sayıda stablecoin şirketi, şirketlerin nakit rezervleri konusunda yeterince şeffaf olmadığına yönelik iddialar da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalar ile karşı karşıya kaldı. Bu bağlamda yakın zamanda da yürütülen soruşturmalar kapsamında Paxos şirketi de BUSD ihracını durdurdu.