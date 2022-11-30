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Kripto para dünyasının önde gelen analistlerinden ve YouTuber Dan Gambardello, bugün Bitcoin (BTC) ve ayı piyasasına dair yeni bir video yayımladı.

Gambardello: Veriler Dibin Görüldüğüne İşaret Ediyor!

Geçmişteki döngülere işaret eden Dan Gambardello, verilere göre, Bitcoin ve Ethereum’un (ETH) mevcut ayı piyasasında dip seviyeyi gördüğünü, dolayısıyla en kötü senaryonun nihayet bittiğini tahmin ediyor. Gambardello, özellikle 2015’teki ayı piyasasına dikkat çekiyor. Analist, 2015 ayı piyasası ile 2016 Bitcoin halving etkinliği arasındaki 553 gün olduğunu vurguluyor. Ayrıca 2018 ayı piyasasının en düşük seviyesi ile 2020 BTC halving etkinliği arasında 532 gün vardı. Şu anda, 2024’teki Bitcoin yarılanmasına yaklaşık 519 gün kaldı. Halving, genellikle dört yıllık aralıklarla her 210.000 bloğun basılmasından sonra meydana gelen bir olaydır, Bitcoin madencileri yarıya düşen bir blokla ödüllendirilir. YouTuber, bu zamanın piyasanın öğrenmesi gereken bir “hesaplaşma anı” olduğunu iddia ediyor.

Gambardello’ya göre, Bu yıl LUNA, Celsius, FTX, ponziler, aşırı kaldıraç ve işten çıkarmalar gibi olayların etkilerini şu anda hissediyoruz. Bu faktörlerin ayı piyasalarını uzatacağına dair tahminler var. Gambardello, piyasanın şu anda doğru verilere başvurmadan, felaket tellallığı yapan ve manşetlere yansıyan korku tarafından yönetildiğini iddia ediyor. Analist daha sonra 2022 için verileri ve grafiklere dkkat çekip, BTC’nin 15.000 dolar seviyesinin altına düşmeyeceğini iddia ediyor. . Uzman, kripto para şirketlerini sarsan kaosa rağmen Bitcoin’in ayı piyasalarında her zaman izlediği döngüyü takip ettiğini doğruluyor ve şunları ekliyor:

Bitcoin artık öldü” başlıkları, her yerde. Bitcoin’in son birkaç yılda defalarca kez ölü ilan edildi. BTC’nin gerçekten zor bir dönem geçirdiği 2015 yılı da dahil olmak üzere Bitcoin birçok kez düştüğü yerden kalktı ve yeni zirvelere ulaştı. Manşetlere değil, verilere odaklanın.

Bitcoin, Krizler Kıskacında!

FTX krizi ve makroekonomik şartlardan ötürü büyük darbe alan kripto para piyasası şimdi de Çin’de meydana gelen olaylardan ötürü ivme kaybetti. Çin’de Covid yasaklarına ve karantinalara karşı protestoların yol açtığı endişeler Asya piyasaları başta olmak üzere küresel piyasalarda etkili oldu. Bitcoin, protestolar nedeniyle değer kaybetti.

Uzmanlara göre, Bitcoin‘in önündeki en büyük engel Fed’in faiz politikası ve FTX krizinin yarattığı iflaslar zinciri. FTX krizi aynı zamanda birçok bireysel yatırımcının piyasadan kaçmasına neden olurken, kurumsal yatırımcı da kenarda beklemeyi tercih ediyor. Uzmanlara göre, mevcut koşullarda BTC’nin hangi yöne gideceğini kestirmek biraz zor.