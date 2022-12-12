Kripto para analisti Tone Vays, yıl sonuna kadar Bitcoin'de (BTC) ralli olabileceği öngörüsünde bulundu. Analist, ralli beklese de en büyük kripto paranın çökebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

2018’de yaşanan Bitcoin (BTC) çöküşünü öncesinden haber vermesiyle tanınan kripto para analisti ve trader’ı Tone Vays, yıl sonuna kadar BTC’de ralli olabileceği öngörüsünde bulundu. Analist, ralli beklese de en büyük kripto paranın çökebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

Düşmek İçin Yükselmek

Tone Vays, yeni bir strateji oturumunda 120 binden fazla YouTube abonesine Bitcoin’in mevcut ayı piyasasının en düşük seviyesi olan 15 bin 700 dolardan yükseldikten sonra dar bir yatay kanal içinde işlem gördüğüne dikkat çekerek şunları söyledi:

Bu yatay kanalın yüzde 10’luk bir yükselişin ardından gerçekleşiyor olması, bir sonraki kırılımın yukarı yönde, en azından küçük olan kanalın boyutu, potansiyel olarak yüzden 10 daha fazla olan önceki sıçramanın boyutu kadar olma olasılığının yüzde 50’den daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Tecrübeli kripto para analisti, BTC için kısa vadede yükselişin devam etmesini beklerken, rallinin en büyük kripto parayı büyük olasılıkla bir sonraki satış olayını tetikleyebilecek büyük bir direnç seviyesine iteceği konusunda uyardı:

Bu hareket bizi, özellikle 128 günlük hareketli ortalamayla temas ederse, büyük ve canavar bir direnç olan önceki kanalın alt tarafına götürecek. Dolayısıyla bu sıçramanın muhtemelen yılsonuna kadar devam etmesini bekliyorum ve ardından herkes yılın başında süper yükselişe geçecek ve ardından bir kez daha düşüş yaşanma olasılığı yüksek.

Bitcoin’de Yeni Dip Beklentisi

Vays, bundan önce Bitcoin fiyatının 15 bin doların altında herhangi bir seviyeye bir kez daha inme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söylemiş, buna inanmasının ana nedeni olarak ise BTC fiyatın 16 bin doların alt sınırlarında çok fazla vakit geçirmiş olmasını göstermişti: