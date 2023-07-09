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Ünlü Topluluk Ripple’da (XRP) Hedefi Açıkladı! XRP Beklentileri!

Özet

  • Ripple'da, Coinmarketcap verilerine göre beklenen hedef 0,4866 dolar seviyesi.
  • Ayrıca raporlar Ağustos ayının sonun doğru fiyatta yüzde 5 oranında artış bekliyor.
  • Ripple, 2023'ün 2. çeyreğinde en çok işlem gören üçüncü kripto para birimi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
20:00
9 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

XRP’nin değeri son zamanlarda düşüş eğilimi ile karşı karşıya kaldı ve bu da kritik 0,50 dolarlık destek seviyesinin kaybına neden oldu. Bu düşüş, genel piyasa koşullarına bağlanabilir ve Ripple ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında devam eden dava nedeniyle XRP ilgi odağı olmaya devam ediyor.

XRP Spekülasyonları!

Yasal anlaşmazlık göz önüne alındığında XRP’nin fiyatı, piyasa oyuncularının farklı olası senaryolar sunmasıyla  daha geniş kripto para piyasasında bir spekülasyon konusu haline geldi.

Örneğin, kripto para izleme platformu CoinMarketCap’te, XRP topluluğunun üyeleri, token’ın mevcut değerlemesine kıyasla biraz olumlu bir performansla Temmuz 2023’te sona ereceğini tahmin ediyor. Topluluk üyeleri, 519 oyla bu yazı kaleme alındığında, XRP’nin 31 Temmuz’da ortalama 0,4866 dolar fiyatla işlem göreceğini tahmin ediyor ve bu da mevcut fiyattan %3’ün üzerinde bir kazanç anlamına geliyor.

XRP Fiyat Tahmini!

Topluluk ayrıca yükseliş ivmesinin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyor. Ağustos ayının sonunda, 326 oy alan üyeler, XRP için %5’in üzerinde bir kazanç öngörüyor ve potansiyel olarak 0,49 dolara ulaşması anlamına gelebilir. Ek olarak 203 üye, mevcut fiyattan yaklaşık %20’lik kazançları yansıtan XRP’nin 0,5628 dolardan işlem görmesi ile 0,50 dolar pozisyonuna yeniden canlanma bekliyor.

Özellikle, topluluk üyelerinin altı ay boyunca ortalama %91,7’lik bir geçmiş doğruluğu olabilir. %99,06’ya ulaşan en yüksek doğruluk oranı Nisan 2023’te kaydedildi. XRP, yazı kaleme alındığında 0,47 dolardan işlem görüyordu ve son günlerde varlığın konsolidasyonunu gösteriyor. Ayrıca son 24 saatte %0,5’ten daha az kazanç elde etti. Ancak haftalık grafikte XRP %2’nin üzerinde bir düşüş yaşadı. Davanın yansımalarına rağmen XRP direnç gösterdi ve 2023’ün 2. çeyreğinde en çok işlem gören üçüncü kripto para birimi olarak gündeme geldi. Topluluk, özet karar tarihini beklerken, ilgili taraflarca çeşitli senaryolar ayrıca değerlendiriyor.

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