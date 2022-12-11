Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para borsası BitMEX’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Arthur Hayes, Bitcoin‘in (BTC) ayı piyasasının dibini çoktan görmüş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. Hayes, üç önemli piyasa oyuncusunun satacak BTC’si kalmamış olabileceğini belirterek beklentisini paylaştı..

Bitcoin’de Üç Yatırımcı Grubuna Dikkat Çekti

Yaptığı tutarlı öngörülerle bilinen kripto para milyarderi Arthur Hayes, kaldıracın yanlış kullanımından dolayı bu yıl Bitcoin rezervlerinden ayrılmak zorunda kalan üç yatırımcı grubunu tanımladı: merkezi kripto para kredi ve ticaret şirketi, Bitcoin madencileri ve sıradan spekülatörler.

İlk olarak merkezi kripto para şirketlerine bakan Hayes, bu şirketlerin kripto para hedge fonu Three Arrows Capital (3AC) ve Sam Bankman-Fried’in ticaret şirketi Alameda Research’ün çöküşünden sonra BTC’lerinin çoğunu çoktan satmış olabileceğini belirterek şunları söyledi:

Bu iki şirketin başı belaya girdiğinde ne gördük? En likit kripto paraların (Bitcoin -DeFi’de WBTC* ve Ether -DeFi’de WETH-) satılmak üzere merkezi ve merkeziyetsiz kripto para borsalarına transfer edilmesi. Bu, büyük düşüş sırasında gerçekleşti. Bu iflas bayrağını çeken şirketlerin elindeki tüm Bitcoin’in birden fazla çöküş sırasında satıldığını kanıtlayamam, ancak batmadan hemen önce ellerinden gelen en likit kripto para teminatını likide etmek için ellerinden geleni yapmışlar gibi görünüyor. Merkezi kredi veren şirketler ve tüm büyük kripto para ticaret şirketleri Bitcoin’lerinin çoğunu zaten sattı. Geriye sadece likit olmayan shitcoin’ler, kripto para şirketlerindeki özel hisseler ve satış öncesi kilitlenmiş token’lar kaldı

Bitcoin Madencileri

İflasını duyuran kripto para şirketlerinin ardından BTC madencilerine geçen Hayes, Haziran ayındaki ilk kredi krizinden bu yana BTC’lerini net olarak sattıklarını ve bunun en büyük kripto paranın fiyatı 18 aydan uzun bir sürenin ardından ilk kez 20 bin doların altına düşürdüğüne dikkat çekti:

Büyük fiat borç yüklerini güncel tutmak için bunu yapmak zorundalar. Borçları olmasa da elektrik faturalarını ödemeleri gerekiyor ve Bitcoin fiyatı çok düşük olduğu için tesisi çalışır durumda tutmak için daha da fazlasını satmaları gerekiyor.

Bitcoin Spekülatörleri

Sıradan spekülatörler söz konusu olduğunda Hayes, piyasalardaki spekülasyon seviyesini ölçmek için long ve short sözleşmelerindeki pozisyon hacmi (OI) miktarına baktığını belirtti. Ona göre, OI’deki tüm zamanların en yüksek seviyesi BTC‘nin tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldiğinde denk geldi. Piyasa düştükçe OI de düştü ve bu da spekülatörlerin silindiğini gösteriyor:

Tüm büyük kripto türevleri merkezi borsalarındaki OI toplamına baktığımızda, OI yereldeki dip seviyesinin de 14 Kasım Pazartesi günü Bitcoin’in 16 bin doların altına düşmesiyle aynı zamana denk geldiğini görebiliriz. Şimdi, OI 2021’in başından beri görülmeyen seviyelere geri döndü. OI’deki düşüşün zamanlaması ve büyüklüğü, aşırı kaldıraçlı long pozisyonların çoğunun süpürüldüğüne inanmama neden oluyor.

Hayes, en büyük kripto paranın 15 bin 900 dolar civarındaki mevcut ayı piyasası dip seviyesinin mutlak dip olup olmadığından yüzde 100 emin olmadığını, ancak BTC’nin “kredi daralmasının getirdiği zorunlu satışların durması” nedeniyle bu seviyeden sıçradığını söyleyerek yazısını sonlandırdı. Her şeyin döngüsel olduğunu belirten ünlü tahminci, son olarak “Düşen şey tekrar yükselecektir” eklemesini yaptı.