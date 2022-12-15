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Açıklandı! Ünlü Şirketten Ses Getirecek Bitcoin Raporu: İşte 2023’te Olacaklar!

Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, önde gelen araştırma şirketleri 2023'e dair raporlarını paylaşmaya devam ediyor. 
11:30
15 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, önde gelen araştırma şirketleri 2023’e dair raporlarını paylaşmaya devam ediyor.

Blockware Solutions, Bu Tarihe Dikkat Çekti!

Blockware Solutions‘ın araştırma kolu olan Blockware Intelligence, Bitcoin 2023 raporunu yayınladı. Rapor, Bitcoin fiyatının önümüzdeki aylarda vurabileceğini ortaya koyuyor. Blackware araştırması, zincir üstü göstergelerin yanı sıra makroekonomik dinamikleri de dikkate alıyor. Uzmanlara göre, Bitcoin’de taban fiyat  2023’ün ilk yarısında görülebilir. Analistler, bu teorilerini  Fed’in faiz oranlarında artışları sonlandıracağına dayandırıyor. Piyasa likiditesindeki artışa dikkat çeken rapor, menkul kıymet fiyatlarında artış öngörüyor. Rapora göre, ayı piyasaları genel olarak boğa piyasalarından daha kısa sürüyor. Ancak, Fed’in para politikası nedeniyle resesyon riski devam edecek. Bu nedenle, kripto paralar ve hisse senetleri bu tarihe kadar ivme kaybetmeye devam edecek.

Platform, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan enerji krizinin devam edeceğini iddia ederken, enflasyonun 2023’te de sorun olacağını ifade etti. Bu nedenle, Fed’in faiz oranlarını yüksek tutma ihtimali hala olası bir senaryo. Rapor, 2023’ün ikinci yarısında Bitcoin’in direnç seviyelerini kırarak, ivme kazanacağına dikkat çekiyor. Borsalardaki  Bitcoin rezervi düşmeye devam ederken, merkezi borsalara dair yeni sorunlar ortaya çıkabilir. Uzmanlar ayrıca, Bitcoin madenciliği zorluğundaki büyümenin, 2023’te ivme kaybedeceğine işaret etti.

Makroekonomik Ortam Değişiyor!

Uzmanlara göre, önümüzdeki ayalrda ABD’den gelecek olumlu veriler kripto para piyasasının dinamiklerini tamamen değiştirebilir. Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması rüzgarları tersine çevirebilir. Kasım enflasyonu %7.1 gelirken, beklenti %7.3 idi. Dün 50 baz puanlık bir faiz artırımı gerçekleştiren Federal Rezerv, para politikasındaki ılımlılığını göstermeye başladı.

Bazı analistlere göre, mevcut ivme devam ederse, Bitcoin fiyatı yıl sonundan önce 20.000 dolara ulaşabilir. Uzmanalr, FTX krizine rağmen, Bitcoin‘in küllerinden doğarak yoluna devam edeceğini belirtti. Salı günü, Sam Bankman-Fried’in Bahamalar’da tutuklandığını ve SEC ile ABD Başsavcılık Ofisi’nin iflas eden borsa’nın kurucusu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlamakta fayda var. Analiste göre, FTX krizinde meydana gelecek olan olaylar, artık Bitcoin fiyatını büyük oranda etkilemeyecek. Faiz ve enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra piyasadaki iyimserlik artmaya başladı.

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