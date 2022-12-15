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Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, önde gelen araştırma şirketleri 2023’e dair raporlarını paylaşmaya devam ediyor.

Blockware Solutions, Bu Tarihe Dikkat Çekti!

Blockware Solutions‘ın araştırma kolu olan Blockware Intelligence, Bitcoin 2023 raporunu yayınladı. Rapor, Bitcoin fiyatının önümüzdeki aylarda vurabileceğini ortaya koyuyor. Blackware araştırması, zincir üstü göstergelerin yanı sıra makroekonomik dinamikleri de dikkate alıyor. Uzmanlara göre, Bitcoin’de taban fiyat 2023’ün ilk yarısında görülebilir. Analistler, bu teorilerini Fed’in faiz oranlarında artışları sonlandıracağına dayandırıyor. Piyasa likiditesindeki artışa dikkat çeken rapor, menkul kıymet fiyatlarında artış öngörüyor. Rapora göre, ayı piyasaları genel olarak boğa piyasalarından daha kısa sürüyor. Ancak, Fed’in para politikası nedeniyle resesyon riski devam edecek. Bu nedenle, kripto paralar ve hisse senetleri bu tarihe kadar ivme kaybetmeye devam edecek.

Platform, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan enerji krizinin devam edeceğini iddia ederken, enflasyonun 2023’te de sorun olacağını ifade etti. Bu nedenle, Fed’in faiz oranlarını yüksek tutma ihtimali hala olası bir senaryo. Rapor, 2023’ün ikinci yarısında Bitcoin’in direnç seviyelerini kırarak, ivme kazanacağına dikkat çekiyor. Borsalardaki Bitcoin rezervi düşmeye devam ederken, merkezi borsalara dair yeni sorunlar ortaya çıkabilir. Uzmanlar ayrıca, Bitcoin madenciliği zorluğundaki büyümenin, 2023’te ivme kaybedeceğine işaret etti.