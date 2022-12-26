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Ünlü Milyarder Altın Üzerinden Bitcoin’e Dikkat Çekti: Aptallar!

Dallas Mavericks'in milyarder sahibi Mark Cuban, bu hafta Bitcoin'i (BTC) savunurken değerli metal altına yatırım yapanları hedef aldı. Cuban, bir duruma dikkat çekerek altın yatırımcılarını "aptal" olarak nitelendirdi.
15:50
26 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dallas Mavericks’in milyarder sahibi Mark Cuban, bu hafta Bitcoin‘i (BTC) savunurken değerli metal altına yatırım yapanları hedef aldı. Cuban, bir duruma dikkat çekerek altın yatırımcılarını “aptal” olarak nitelendirdi.

“Altın Alıyorsunuz Ama…”

Ünlü milyarder Mark Cuban, Club Random podcast’inin 26 Aralık’ta yayımlanan son bölümünde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sunucu Bill Maher kendisinin “Bitcoin karşıtı” olduğunu ve altının değerine inandığını söylemesi üzerine Cuban “Bitcoin’in çok daha fazla düşmesini istiyorum ki biraz daha BTC satın alabileyim. Eğer altınınız varsa, aptalsınız demektir” yanıtını verdi.

Maher, altının “asla kaybolmadığını” ve “diğer her şeye karşı bir koruma sağladığını” söyleyince Cuban şunları söyledi:

Hayır, hiçbir şeye karşı korumuyor, değil mi? Altın depolanmış bir değerdir ve fiziki altına sahip değilsiniz, değil mi? Altın depolanmış bir değerdir, Bitcoin de öyle. Bu dijital bir işlem ve saklanan bir değer… Dolayısıyla insanlar altınla ilişkili bir değer olduğunu, Bitcoin’le ilişkili bir değer olduğunu algılıyor.

Altına yatırım yapmanın genellikle gerçek ona sahip olunduğu anlamına gelmediğini belirten Cuban, “Elinizde bir altın külçe yoksa ki eğer ortalık cehenneme dönecek olsaydı ve bir altın külçeniz olsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Biri sizi döver ya da öldürür ve altın külçenizi sizden çalardı.” dedi.

Cuban, geçmişten de altın yatırımını ve yatırımcılarını hedef alarak eleştirmesiyle tanınan bir isim. Örneğin 2019 yılında Kitco News’e verdiği bir röportajda “Altından nefret ediyorum. Altın bir dindir.” sözleriyle altın piyasasının gündemine oturmuştu.

FTX’in Çöküşüne de Değindi: Sinyali Gürültüden Ayırmak Gerekiyor

Cuban, ayrıca kısa bir süre önce kripto para borsası FTX’in sektörde şok etkisi yaratan ve kripto para düzenlemeleri için düzenleyici çağrılara neden olan çöküşüne de değindi. Ünlü milyarder bundan önce TMZ’ye verdiği bir röportajda FTX’in eski CEO’su ve kurucusu Sam Bankman-Fried’a atıfta bulunarak şunları söylemişti:

Tüm detayları bilmiyorum ama onun yerinde olsaydım, uzun süre hapse girmekten korkardım. Kesinlikle, kulağa kötü geliyor. Aslında adamla konuştum ve zeki olduğunu düşünmüştüm ama başkalarının parasını alıp kendi kişisel çıkarları için kullanacağını hiç düşünmemiştim. Evet, öyle de oldu… Öyle görünüyor.

FTX‘in çöküşüne rağmen Cuban hala kripto paranın potansiyeline inandığını ise “Sinyali gürültüden ayırmak gerekiyor. Pek çok insan pek çok hata yaptı ama bu temel değeri değiştirmiyor.” sözleriyle açıkladı.

Club Random podcast’inde, hala iyi bir yatırım olduğunu düşünmesine rağmen herhangi bir yatırım tavsiyesinde bulunmadığını, insanlara en büyük kripto para almalarını söylemediğini de ekledi.

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