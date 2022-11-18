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Ünlü kripto para milyarderi ve risk sermayedarı Tim Draper, kripto para piyasasındaki sert düşüşe rağmen Bitcoin (BTC) için inanması güç fiyat öngörüsünün arkasında durmaya devam ediyor.

Bir Kez Daha Kadınları İşaret Etti

Ünlü risk sermayedarı Tim Draper geçtiğimiz günlerde Bloomberg’e verdiği demeçte Bitcoin fiyatının 250 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini ve hatta bu aşırı boğa fiyat hedeflerinin ötesine geçebileceğini söyledi. Draper, “Yiyeceğinizi, giyeceğinizi ve barınağınızı Bitcoin ile satın alabileceğiniz bir an gelecek.” diyerek öngörüsünün gerçekleşmesini beklediğini bir kez daha yineledi.

Kadınların bireysel harcamaların yüzde 80’ini kontrol ettiğini sözlerine ekleyen Draper, kadınların Bitcoin’i ana akım haline getirebileceklerine inanıyor:

Kadınlar Bitcoin ile ödeme yaparak indirim kazanabilecekleri fark ettiklerinde ve işletmeler Bitcoin kabul ederek karlarını ikiye katlayabileceklerini anladıklarında bu oldukça hızlı bir şekilde ilerleyecek.

Devasa Fiyat Hedefi için 2023’ü Bekliyor

Skype ve Hotmail gibi başarılı şirketlerin ilk destekçilerinden olan risk sermayedarı, bugün olduğu gibi geçmişte de defalarca kez Bitcoin fiyatının 2023 yılı sonuna kadar 250 bin dolara ulaşabileceği tahmininde bulundu. Draper, yakın zaman önce Web Summit’te yaptığı bir konuşmada, en büyük kripto para Bitcoin’in söz konusu hedefe altı ay içinde ulaşabileceğini söyledi.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada FTX imparatorluğunun çökmesinin neden olduğu kayıplarla birlikte 17 bin dolar seviyesinin altında işlem görüyor. 322.1 milyar dolar piyasa değeri ile BTC, son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,16 yükselişle 16 bin 773 dolardan alınıp satılıyor.

Draper, Bloomberg’e verdiği demeçte kripto para borsası FTX’in çöküşünün “öngörülebilir” olduğunu çünkü kuşatılmış kripto para borsasının aşırı merkezileşmiş olduğunu iddia ederek “Her şey tek bir adamın etrafında toplanmıştı. Ve herhangi bir şeyi merkezileştirdiğinizde, kötü şeyler olabilir” değerlendirmesinde bulundu.