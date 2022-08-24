Ünlü kripto para analisti ve trader'ı Michaël van de Poppe, bir trader'ın izleme listesinin ayrılmaz parçası olması gerektiğine inandığı iki altcoin'i paylaşarak önemli bir yatırım tavsiyesinde bulundu.

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Ünlü kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, bir trader’ın izleme listesinin ayrılmaz parçası olması gerektiğine inandığı iki altcoin’i paylaşarak önemli bir yatırım tavsiyesinde bulundu.

MATIC ve BNB

Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, 620 binden fazla Twitter takipçisine akıllı sözleşme platformu EOS‘un (EOS) son günlerde güçlü bir ralli yapmasına rağmen radarı altında hala Blockchain ölçeklendirme çözümü Polygon (MATIC) ve dev kripto para borsası Binance’in yardımcı program token’ı BNB’nin bulunduğunu söyledi.

Van de Poppe, “Görünüşe göre EOS son günlerin en güçlü oyunculardan biri. Dürüst olmak gerekirse trendler konusunda MATIC ve BNB‘ye odaklanacağımı düşünüyorum. BNB süper güçlü hareket ediyor ve BTC işlem çifti çalışmaya devam ediyor. DXY zayıflık gösterdiği anda bunlar büyük ihtimalle yükselişe geçecek.” dedi.

DXY, ABD dolarının diğer fiat para birimleri sepetine karşı değerini izleyen önemli bir endekstir. Van de Poppe’ye göre DXY, 108 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendi görünümünü koruyacak:

Bütün gözler ABD dolarının tekrar 108 seviyesinin altında kalması beklentisiyle üzerinde, çünkü bir sahte (fake) çıkışımız var. Aksi takdirde, trend güçlü yükselişe döner ve riskli varlıklar daha fazla acı çeker.

Kripto para piyasalarının tamamının değerini yansıtan TOTAL grafiğini analiz eden Van de Poppe, kripto para piyasalarındaki son zayıflığa rağmen yükseliş tezinin bozulmadan kaldığını iddia ederek şunları söyledi:

Kripto paraların toplam piyasa değeri, daha yüksek bir dip yapmak için hala hızla düşüyor. Teyit için belki 900-925 milyar dolara dokunabilir. Senaryo bozulmadan işliyor.

Kripto para piyasalarının toplam değeri yazım sırasında 1 trilyon doların üzerinde, 1.029 trilyon dolarda oturuyor.

Bitcoin Analizi

En büyük kripto para Bitcoin için de değerlendirmede bulunan Van de Poppe, BTC’nin TOTAL grafiği için tahmin ettiği yükselen dipler senaryosuna uygun olarak bir düzeltici hamle daha yaptığını belirterek nihai dibe oldukça yakın olunduğunu savundu:

Piyasalarda derin bir düzeltme var ancak kripto paralar nispeten istikrarlı kalmaya devam ediyor. Diplerin bir kez daha süpürülmesi beklenmedik bir durum değil ve bence hala en düşük seviyeye nispeten yakınız.

En büyük kripto para, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 0,90 düşüşle 21 bin 446 dolardan alınıp satılıyor.