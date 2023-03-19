Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi 3 aydır agresif ralliler yapıyor ve son bankacılık krizi BTC lehine önemli sonuçlar doğurdu. Şimdiye kadar 3 banka battı ve birçok bankanın hisseleri günlükte çift haneli kayıplar yaşadı. Tahminlere göre eğer doğru adımlar atılmazsa ABD vatandaşlarının devam eden paniği nedeniyle iflas eden banka sayısı 300’e kadar çıkabilir.

Bitcoin (BTC) Fiyat Tahmini

Küresel kripto para topluluğu, eski a16z ortağı ve Coinbase CTO’su Balaji Srinivasan ile James Medlock arasındaki tartışmanın ortasında iddialı bir fiyat hedefi gördü. Balaji Srinivasan Bitcoin’in 90 gün içinde 40 kat artacağına dair 2 milyon dolarlık bir tahminde bulundu. 17 Mart 2023’te Balaji Srinivasan, Bitcoin (BTC) üzerine devasa bir bahis oynadığını açıkladı. Bitcoin‘in 90 gün içinde 1.000.000 doların üzerinde bir değere ulaşacağından emin. Aksi takdirde rakibine 1 milyon dolar ödeyecek.

“Bahsin şartları: ideal olarak, birisi BTC‘nin 90 gün içinde > 1 milyon dolar değerinde olduğu bir akıllı sözleşme kurabilir, o zaman ben kazanırım. Eğer 90 gün içinde 1 milyon doların altında bir değere ulaşırsa, o zaman karşı taraf 1 milyon doları USD olarak alır.”

Srinivasan, ABD’deki banka sisteminin ve mali düzenleyicilerin iflası ve cehaleti nedeniyle hiperenflasyonun kaçınılmaz olduğunu vurguladı;

“Merkez bankası, bankalar ve banka düzenleyicileri hepimizi iflas ettirdi. İflaslarını siz mevduat sahiplerinden sakladılar. Ve doları hiperenflasyona uğratmak için 2 Trilyon Dolar basmak üzereler”.

Balaji Srinivasan, 2020 krizinin öncesinde sosyal ve siyasi trendler hakkında yaptığı tahminlerle tanındı.

Kripto Paraların Geleceği

Balaji ayrıca bankaların çöküşün yaklaştığını gördüklerini ancak düzenleyiciler tarafından büyük bir sorun haline gelene kadar bu konuda harekete geçilmediğini iddia etti. Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in yaşadığı sıkıntılara atıfta bulunan Balaji, bankaların şüpheli tahvillere yatırım yapmak için müşteri mevduatlarını kullanarak benzer bir sistem uyguladığını da sözlerine ekledi.

“Hepsi mevduatları en büyük çöp parası olan uzun vadeli ABD Hazine tahvillerini satın almak için kullandı. Ve hepsi aynı anda, aynı şekilde vurgun yediler, çünkü aynı varlığı, aynı anda değerini düşüren aynı satıcıdan, yani Fed’den satın aldılar”.

Korkunç bir tablo çizen Balaji, dolar sahiplerinin Fed’in bankalarda ne kadar para olduğu konusunda yalan söylediğini fark ettiklerinde hiperenflasyonun hızla gerçekleşeceğine inanıyor. USD/BTC’nin uzun vadeli değer kaybını gösteren bir grafikten alıntı yapan analist, önümüzdeki haftalarda önemli bir geri dönüş bekliyor.