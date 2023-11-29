Ünlü İsimden Kripto Paralara Çin Vurgusu: “Bitcoin’e Talep Artabilir!”

Arthur Hayes Çinli para otoritelerinin ülke ekonomisini krediyle doldurmaya, bunun sonucunda Bitcoin‘i (BTC) ve daha geniş kripto para piyasasını desteklemeye hazırlanabileceğini açıkladı.

Kripto Paralarda Çin Yankıları

BitMEX kurucu ortağı Çin’in “dünyayı yuan kredisi ile doldurmasına” yol açabilecek faktörlerin bir araya geldiğinin altını çizdi. Maelstrom CIO’su ve eski BitMEX CEO’su, ABD para politikasının Çinli yetkililerin kuşatılmış emlak sektörüne ciddi miktarlarda yeni kredi vermesi için nasıl daha uygun koşullar yarattığını anlattı.

ABD’nin son politikasını daha fazla hazine bonosu ihraç ederek doların zayıflatılması olarak tanımladı. Bunun etkisinin artık Kasım ayı boyunca dolar endeksi DXY’nin düşüşüyle ​​açıkça görüldüğünü söyledi. Arthur Hayes, zayıf doların Çinli yetkililere yuan para yazıcısına baskı yapmaları için daha fazla alan sağladığını savundu. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Çin, dolar karşısında para matbaacılarının çılgına dönmesine rağmen yuan en azından sabit kalacak ve hatta değer kazanabilir.

Hayes, dolar zayıflamaya devam ettikçe yuanın gerçekten güçleneceği koşulların gelişeceğini söyledi. BitMEX kurucusu konu hakkında şunların altını çizdi:

Bu, Çin’e, para biriminde zayıflama olmadan karadaki yuan kredisi miktarını önemli ölçüde artırma konusunda hareket alanı sağlıyor.

“Bitcoin’e İlgi Artabilir!”

Arthur Hayes, bu küresel parasal dinamiğin Bitcoin’e ve kripto para piyasasına fayda sağlayabileceğini belirtti. İlk olarak, Hong Kong’u vekil olarak kullanarak Çin ana karasından risk varlıklarına sermaye girişi olabileceğini öne sürerek şunları vurguladı:

Nakit parayı anakaradan Hong Kong’a yasal olarak taşımanın bir yolu varsa, Bitcoin satın alınacak birçok riskli varlıktan biri olacak. Ayrıca doların dünyanın en büyük fonlama para birimi olduğu göz önüne alındığında, kredi fiyatı düşerse, Bitcoin ve altın gibi tüm sabit arz varlıkları dolar fiyat açısından artacaktır.

BitMEX kurucu ortağı, bu tahminin riskli varlıkları desteklediği için ABD Hazine bonolarına yatırım yapmak yerine kripto yatırımlarına odaklanmayı planladığı sonucuna vararak açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı: